В Коминтерновском районе Воронежа открылось отделение «Почты России»

Уровень комфорта городского пространства во многом определяется доступностью тех или иных важных объектов. Еще недавно жителям густонаселенного микрорайона на Московском проспекте ради визита в почтовое отделение приходилось устраивать продолжительную прогулку либо на Шишкова, либо на Лизюкова. Для пожилых людей – настоящее испытание.

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Теперь таких усилий не понадобится. В микрорайоне открыли современное отделение под номером 394053. Разместили его в глубине жилого массива - таким образом, чтобы визит был удобен максимальному числу местных жителей. Отделение будет обслуживать 30 тысяч человек, а также более 120 предприятий и организаций. Клиентам уже вручили листовки с адресом: Московский проспект, 112.

- Воронеж динамично развивается. И «Почта России» стремится модернизировать свою инфраструктуру, улучшить качество предоставляемых услуг и условия труда своих сотрудников, - рассказывает Елена Песензон, заместитель руководителя Воронежского почтамта. - Открытие нового отделения было крайне необходимо, так как к нам поступало множество обращений местных жителей.

Начало большого пути

18 декабря состоялась торжественная церемония, в которой участвовали и сотрудники, и посетители. Представители «Почты России», управы Коминтерновского района и помощник депутата, курирующего округ, совершили в новом ОПС первое гашение почтового конверта календарным штемпелем.

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- Мы очень рады, что сможем пользоваться услугами нового отделения. «Почта России» - наш неизменный надежный партнер, - подчеркнула Светлана Трунова, заместитель руководителя управы Коминтерновского района.

Наталья Сухарева, помощник депутата Вадима Клецова, пожелала сотрудникам отделения поскорее сплотиться в дружный коллектив и предала им подарок от депутата.

Технологичный сервис

В современном отделении, оборудованном новой мебелью и техникой, все производственные процессы проходят на виду у посетителей. В скором времени стеллажи с посылками разместят прямо за спинами операторов, чтобы максимально сэкономить время посетителей.

- В ОПС 53 начали работать три операционных окна, в ближайшее время откроется четвертое, - продолжает Елена Песензон. - Уже в январе мы сможем оказывать полный спектр почтовых услуг: осуществлять доставку почтовых отправлений, периодических печатных изданий, мелких пакетов, в том числе международных отправлений, пенсий и пособий, денежный переводов.

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В открытом доступе представлены товары первой необходимости, периодическая печать, открытки и сувениры. Посетителям отделения доступны все современные онлайн-сервисы «Почты России».

- Посылку можно отправить без контакта с оператором, - поясняет Елена Песензон. – Для этого нужно оплатить стоимость доставки на сайте «Почты России», зайти в отделение связи и оставить отправление на стойке оператора. Посылка будет отправлена, и для этого не нужно стоять в очереди. Если нет возможности сделать предоплату, можно воспользоваться услугой «предзаполненных посылок». Для этого надо зайти в мобильное приложение или на сайт Почты России, заполнить бланк, внеся в него данные отправителя и получателя, и распечатать его. Оператору связи останется только взвесить отправление и произвести расчёт. Новые сервисы Почты России позволяют клиентам значительно экономить время. Те, кто заранее оформил и оплатил посылку, тратят на посещение почты не более минуты».

Новое почтовое отделение на Московском проспекте, 112 будет работать по будням с 8.00 до 20.00, в субботу – с 9.00 до 18.00 без перерывов. Воскресенье – выходной.

Добавим, что в этом году в Воронежской области было отремонтировано порядка 70 отделений «Почты России». В планах на следующий год - модернизировать почти 300 отделений.