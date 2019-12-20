Выходные в Воронеже: парад Дедов Морозов, Мандельштамфест, открытие елки

МАНДЕЛЬШТАМФЕСТ

С 20 по 22 декабря в Воронеже пройдет третий Мандельштамфест. Фестиваль познакомит воронежцев с поэтическим искусством в различных его проявлениях. Часть программы традиционно посвящена творчеству Осипа Мандельштама, который в 1934-1937 годах находился в ссылке в Воронеже. В программе третьего Мандельштамфеста, который пройдет в Камерном театре, - спектакли, концерты, поэтические вечера, лекции, кинопоказы.

20 декабря

18.00, Большая сцена. Открытие фестиваля. Спектакль «Египетская марка» театра «Мастерская Петра Фоменко» по одноименной повести Мандельштама. «Египетская марка» – повесть об исчезающей в жерле вечности эпохе, людях, вещах, словечках, жестах. Действие этой маленькой повести протекает в 1917-м, после Февральской революции, хотя написана она была 10 лет спустя.

19.00, театральный клуб. Показ фильма Ромы Либерова «Сохрани мою речь навсегда». История поэта Осипа Мандельштама, воссозданная на стыке искусств и жанров: документалистики, кукольного театра, дизайна, компьютерной графики.

19.30, малая сцена. Эскиз-читка Воронежского Камерного театра «Четвертая проза» по мотивам одноименной книги Мандельштама. Это нечто среднее между исповедью и памфлетом. Текст ее вырос из обличительного открытого письма Мандельштама советским писателям. В своем произведении он яростно заявляет о разрыве с этими писателями и с интеллигенцией в целом. Личная обида, чувство этической и эстетической несовместимости заставляют Мандельштама объявить о разрыве с советской литературой в радикальном тексте, который станет своего рода символом веры неподцензурной словесности. Режиссер – Михаил Бычков. Исполнитель – Василий Шумский.

21.00, Большая сцена. «Египетская марка» театра «Мастерская Петра Фоменко».

21 декабря

14.00, Малая сцена. Лекция Ромы Либерова «Внутренняя биография Осипа Мандельштама».

16.00, Большая сцена. Премьерный показ вечера современной хореографии Воронежского Камерного театра «Танцуем Мандельштама». Это пластическое осмысление стихов Мандельштама молодыми современными хореографами - Константином Матулевским, Павлом Глуховым, Владимиром Варнавой, Ольгой Васильевой, Константином Кейхелем, Ульяной Чепуриной, Александром Литягиным.

18.00, Большая сцена. Поэтический вечер Михаила Айзенберга, автора десяти книг стихов и пяти книг эссе. Лауреат премии Андрея Белого. Стипендиат фонда Иосифа Бродского.

19.30, Малая сцена. Спектакль Камерного театра «Гоголь переоделся Пушкиным» по Хармсу. Парадоксальные, безумно смешные скетчи, сменяющиеся драматичными сценами о жизни и аресте Ювачева Д.И., литературный псевдоним которого – Даниил Хармс. Режиссер – Николай Русский. Исполнители: Олег Луконин, Михаил Гостев, Павел Ильин, Яна Кузина, Анастасия Майзингер, Марина Погорельцева

20.00, Большая сцена. Поэтический вечер «Отражения». Артист Анатолий Белый читает любимые стихи и представляет свой проект «Кинопоэзия». Со сцены и с экрана прозвучат стихи Пушкина, Маяковского, Цветаевой, Пастернака, Мандельштама, Бродского, Есенина и других поэтов.

21.00, сцена в кафе «На минус первом». Концерт «Это какая улица?» Олега Пожарского и KURANDA QUARTET. Известный воронежский музыкант задался целью перевести на язык музыки поэтов, которые составляют славу воронежского края: классиков Мандельштама, Кольцова, Никитина, Жигулина, Бунина, Прасолова, Платонова и современников Александр Гришина и Валентин Нервина. Альбом «Это какая улица?» по стихам Мандельштама, записанный в 2011-м, станет основой одноименного концерта-беседы.

22 декабря

15.00, театральный клуб. Повторный показ фильма Ромы Либерова «Сохрани мою речь навсегда».

16.00, Большая сцена. Поэтический вечер писателя, поэта, драматурга Дмитрия Данилова. Автор пяти книг стихов, восьми книг прозы, четырех пьес. Публиковался в США, Европе, Китае. Спектакли по пьесам Дмитрия Данилова идут более чем в 30 российских и зарубежных театрах. Лауреат поэтических премий журналов «Октябрь» и «Новый мир», дважды – финалист премии «Большая книга». Лауреат премии «Золотая маска» 2018 в номинации «Лучшая работа драматурга» (пьеса «Человек из Подольска») и многих значимых драматургических конкурсов.

17.30, театральный клуб. Презентация книги «Стихи» воронежских поэтов Наты Косякиной и Михаила Потапова, предисловие к которой написано Дмитрием Быковым.

Ната Косякина – воронежский поэт, выпускница факультета журналистики ВГУ, студентка филологического факультета МГУ. Лауреат премии воронежской области по поддержке талантливой молодёжи в 2014 году в номинации «литература». Михаил Потапов — воронежский поэт, окончил физический факультет ВГУ, сейчас – студент философского факультета МГУ. Участник и лауреат поэтических слэмов.

18.00, Большая сцена. Музыкально-поэтический перформанс актрисы театра имени Станиславского, исполнительницы главной роли в спектакле «Трамвай Желание» Воронежского Камерного театра Ирины Гриневой «Александрийские песни». Название перформанса заимствовано из одноименного сборника стихов Михаила Кузмина. В спектакле звучит великая русская поэзия разных эпох и поэтов - Пушкина, Маяковского, Бродского, Гиппиус и, конечно же, самого Кузмина, а также романсы Вертинского и песен Марлен Дитрих.

20.00, сцена в кафе «На минус первом». Башлачев-кабаре «Единственный день».

Музыкальный спектакль актера Андрея Новикова. Тема спектакля - взаимоотношения между поэтом и миром, которая исследуется через творчество поэта и рок-кумира Александра Башлачева. К стихам и прозе СашБаша присоединятся отрывки из «Записок психопата» Венечки Ерофеева и даже стихотворение Александра Пушкина.

21.00, малая сцена. Концерт воронежских музыкантов Эрнесто Заткнитесь, «БананаБис» и «Головогрудь». Эрнесто Заткнитесь – исполнитель альтернативного хип-хопа, блогер, поэт, баттл-рэпер. «БананаБис» – кабаре-дуэт актера и поэта Данилы Чекрыгина и музыканта Дмитрия Сердцева. «Головогрудь» – пионеры отечественной инфантил-поп музыки, последовательные поклонники аутсайдерских перформансов, вечные заложники романтического мировоззрения.

ПАРАД ДЕДОВ МОРОЗОВ

Праздничную эстафету новогодних мероприятий в Воронеже откроет Парад Дедов Морозов. 21 декабря с 11.00 сказочные персонажи соберутся в Кольцовском сквере, чтобы вместе отправиться к главной елке города. Шествие стартует в полдень.

Горожан ждет насыщенная программа на площади Ленина. После парада начнется второй Воронежский новогодний футбольный турнир сказочных персонажей. После соревнований Деды Морозы дадут торжественную клятву. После этого воронежцы смогут поучаствовать в масштабном хороводе вокруг елки и сделать совместное фото. А в финале участников ждут мандарины в подарок.

Всех желающих стать в этот день волшебниками ждут в новогоднем костюме в 11.45 в Кольцовском сквере.

МУЗЕЙ В КИНО «Девушка с жемчужной сережкой»

21 декабря в 15.00 в кинотеатре "Спартак" покажут фильм о Вермеере. Узнайте тайны одного из самых загадочных шедевров мирового искусства! «Девушка с жемчужной серёжкой» Яна Вермеера - одна из самых знаменитых картин в истории искусства. Во время недавнего мирового турне к ней выстраивались огромные очереди, в одной только Японии посмотреть на «Девушку» пришло более миллиона человек. Тем не менее, картина до сих пор окружена роем загадок, разгадать которые попытались авторы этого нового фильма. Кем была изображённая девушка? Действительно ли Вермеер был влюблен в музу, появлявшуюся и на многих других его знаменитых полотнах, или это лишь домыслы, заинтриговывающие любопытного зрителя? Как и зачем была написана картина? Почему ею так восхищаются?

По завершении турне «Девушка с жемчужной серёжкой» вернулась домой, в Королевскую галерею Маурицхёйс в Гааге, где как раз закончилась масштабная реконструкция. Отталкиваясь от изменений в устройстве самой галереи, фильм начинает захватывающее расследование, призванное пролить свет на тайны не только знаменитого шедевра Вермеера, но и других картин, хранящихся в этих стенах.

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ТЕАТР В КИНО «Амстердам»

21 декабря в 18.00 в кинотеатре "Спартак" пройдет трансляция из театра "Современик" - покажут "Амстердам". Это удивительный спектакль, который заставляет зрителей сначала смеяться до слёз, потом плакать сквозь слезы, а в финале умиляться над хэппи-эндом. Первое действие - действительно комедия, с забавными и нелепыми ситуациями, гротеском, алкоголем и даже эротическим сном. Но затем сквозь весёлость и кураж начинает просматриваться другая сторона медали: взаимоотношения отцов и детей XXI века. Как пережить новость о том, что твой сын (в которого вложена куча денег, надежд и британского образования) приехал в Амстердам на гей-парад? Да ещё с приятелем по имени Долорес! Но во втором действии каждого персонажа разворачивают к зрителю другой стороной. И оказывается, что всё разрешимо, надо только научиться слышать и понимать друг друга.

В спектакле много юмора, анекдотичности и шуток на грани фола, но всё настолько тонко, что нет вульгарности. Тем не менее спектакль для зрителей старше 18 лет. В главной роли Михаил Ефремов.

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"СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА" С ОЛЬГОЙ БУДИНОЙ

21 декабря в Воронеж приедет на гастроли Ольга Будина. Актриса примет участие в проекте симфонического оркестра Воронежского концертного зала «Сказки с оркестром». Звезда сериала «Граница. Таежный роман» прочитает воронежской детворе сказку Андерсена «Снежная королева».

В музыкальном сопровождении сказки прозвучат фрагменты произведений композиторов Грига, Верди, Сибелиуса.

Сказку актриса прочитает 21 декабря ВКЗ в 19.00.

ПОГРУЖЕНИЕ В НОВЫЙ ГОД

Воронежский океанариум приглашает детей и взрослых на незабываемое подводное шоу с морскими обитателями и увлекательное путешествие в мир живой природы. Гостей ждет настоящий сюрприз – новогоднее погружение Деда Мороза в большой океанический аквариум.

Главный Волшебник Нового года будет плавать в окружении двухметровой тигровой песчаной акулы, акулы-зебры, огромной зелёной морской черепахой и морской черепахи Бисса, скатов, барракуды, мурены, групера и других морских обитателей. Он поздравит гостей и исполнит танец с морской черепахой в хороводе рыб.

Появление Деда Мороза за стеклом аквариума подарит всем ощущение волшебства и новогодней сказки. После шоу вы сможете сделать селфи с подводным Дедом Морозом.

Подводное шоу «Погружение в Новый год» с Дедом Морозом и морскими обитателями будет проходить ежедневно в 18:00 с 21 по 29 декабря 2019 года (кроме 23 декабря) и с 1 по 8 января 2020 года.

Посещение программы не требует дополнительной оплаты (входит в стоимость входного билета в океанариум по прайсу). Подробности и расписание программ на сайте www.oceanarium-vrn.ru.

фото Воронежского океанариума.

ТЕАТР В КИНО «Щелкунчик»

22 декабря в 14.30 в кинотеатре "Спартак" трансляция из Большого театра. Покажут балет "Щелкунчик" - самую новогоднюю из всех сказок. А балет Юрия Григоровича самый новогодний из всех «Щелкунчиков». С первых тактов музыки, с первой снежинкой, летящей над сценой, зрителей неизбежно накрывает предвкушение настоящего праздника. Девочки в нарядных платьицах, мальчики с сабельками, чудесные игрушки Дроссельмейера - и, наконец, под самую прекрасную и волнующую музыку растет ёлка, превращая взрослых циничных зрителей в ожидающих чуда детей. Главная рождественская сказка, обязательная составляющая новогодних праздников, чудо и волшебство, предчувствие и ожидание праздника, гениальная и любимая музыка: всё это «Щелкунчик», сказочный балет по мотивам сказки Гофмана.

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ВЕЧЕР ПАМЯТИ МАНДЕЛЬШТАМА

22 декабря литературный музей приглашает воронежцев на вечер памяти Осипа Мандельштама «Живущий несравним…».

Те три года, что ссыльный Мандельштам провел в Воронеже, оказались необычайно плодотворными для поэта. В нашем городе он написал едва ли не четверть стихов. Во многих из них узнаваемо всплывают конкретные воронежские реалии, но и обобщения имеют воронежскую основу - от чернозема как символа плодоносной и щедрой на таланты земли – до клетки щегла - как олицетворения неволи.

На встрече, которую проведет председатель Мандельштамовского общества Павел Нерлер (Москва), примут участие воронежские поэты, литературоведы, краеведы Олег Ласунский, Михаил Штейнберг, Владимир Елецких, Александр Акиньшин, Дмитрий Дьяков, Галина Умывакина, Лев Коськов, Валентин Нервин.

Вечер пройдет в здании Мещанской управы (ул.Плехановская, 3). Начало в 16.00, вход свободный.

ЕЛКА В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ

22 декабря воронежцев ждут на открытии елки в Центральном парке (экс-«Динамо»). Праздник начнется в 12.00. В программе встреча горожан со сказочными персонажами, новогодняя шоу-программа, конкурсы и многое другое.