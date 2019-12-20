2019-12-19T18:09:18+03:00
Общество

Наша область встретит акцию «Синий платочек»

Отметить подвиг женщин в Великую Отечественную войну губернатора попросила врач и краевед Фаина Блинчевская
Татьяна МИСТЮКОВА
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В минувшую среду, 18 декабря, глава региона провел личный прием граждан.

Кандидат медицинских наук, краевед Фаина Блинчевская обратилась к Александру Гусеву от лица ветеранов Великой Отечественной

войны. Она предложила включить в региональный план подготовки к 75-летию Великой Победы патриотическую акцию «Синий платочек».

- Я считаю, что женщинам было тяжелее всего. Они сражались на фронтах, работали в госпиталях, воспитывали детей. Эта акция создана для того, чтобы сказать о них, подчеркнуть их роль. Наши женщины-герои все смогли вынести. Это мы и должны донести с вами до молодого поколения, - сказала губернатору Фаина Зиновьевна.

Одна из основных целей «Синего платочка» - пробудить патриотические чувства у школьников, чтобы они как можно больше спрашивали у своих родителей, бабушек и дедушек про войну, про историю семьи, про то, как жили женщины в то тяжелое время.

Губернатор поблагодарил Фаину Блинчевскую за неравнодушие, пообещал обязательно включить акцию в план мероприятий и выразил надежду, что она привлечет внимание молодежи и старшего поколения к сохранению исторической памяти о подвиге женщин в годы Великой Отечественной войны.

Людмила Туганова из Боб-

рова рассказала, что ее сын последние 25 лет является инвалидом первой группы и ему нужен подъемник. Устройство помогает пересаживать человека с ограниченными возможностями из коляски в кровать, ванную, туалет и стоит

98 тысяч рублей. Александр Гусев поручил департаменту социальной защиты области в ближайшее время оказать семье материальную помощь.

Пенсионерку Александру Шуваеву делегировали в Воронеж жители поселка городского типа Грибановский. Они попросили губернатора отремонтировать районную больницу. Медучреждение построили в 1980 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировали. Глава региона поручил начать работы уже в следующем году.

По всем остальным обращениям Александр Гусев также дал необходимые разъяснения и соответствующие поручения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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