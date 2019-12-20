2019-12-19T18:05:26+03:00
Общество

В Воронежской области открылся завод по переработке молочной сыворотки

В процессе импортозамещения он должен занять широкое место
Татьяна МИСТЮКОВА
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Губернатор вместе с руководством предприятия нажал символическую кнопку, которая запустила в работу линию фасовки.Губернатор вместе с руководством предприятия нажал символическую кнопку, которая запустила в работу линию фасовки.
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В минувший вторник, 17 декабря, в запуске завода принял участие губернатор Александр Гусев. Новое предприя-тие построила компания «Молвест» на собственной площадке Калачеевского сырзавода. Кроме того, глава региона провел в Калаче совещание по социально-экономическому развитию района.

ЧУДОДЕЙСТВЕННЫЙ ПРОТЕИН

Главный «компонент» завода - импортное, полностью автоматизированное оборудование. Именно оно отвечает за качество продукта, которое, по утверждению самих заводчан, не уступает европейскому. В полностью закрытом контуре происходит сушка жидкости, оставшейся от производства сыра и творога. В этой сыворотке очень много легкоусвояемого белка, мало жира и углеводов. С помощью центрифужной подачи воздуха определенной температуры влага из сыворотки уходит, а ее главный компонент - молочный белок - оседает в виде порошка.

Его используют в производстве спортивного, диетического и детского питания, в хлебопекарной, кондитерской, мясоперерабатывающей промышленности, в качестве добавки в комбикорма. На заводе утверждают, что потенциал сухого молочного белка не ограничен. Высушенную сыворотку применяют даже в косметической отрасли и фармацевтике. Но есть одно но: в России промышленное производство протеина не развито, поэтому за основу смесей берут импортные концентраты.

Параметры процесса производства сухого молочного белка задаются на компьютере.

Параметры процесса производства сухого молочного белка задаются на компьютере.

- На выходе мы получаем два продукта: концентрат сывороточного белка, который используется для производства спортивного и детского питания, и пермеат. Его применяют в пищевой промышленности. В молочной сыворотке масса полезных веществ, главное из которых - белок. Он прошел ферментацию и поэтому легко усваивается в организме человека, - рассказал руководитель «Молвеста» Анатолий Лосев.

Особенностью сухого пермеата по сравнению с сухой молочной сывороткой является увеличенное содержание лактозы (молочного сахара) и уменьшенное содержание белка и золы (минеральных веществ).

В сутки на предприятии планируется перерабатывать 600 тонн сыворотки. Ее будут доставлять от Калачеевского сырзавода и воронежского молочного комбината. В расчете на суточную норму такой объем сыворотки даст 2,3 тонны концентрата сывороточных белков и 28 тонн сухого деминерализованного пермеата либо 30 тонн деминерализованной сыворотки. Руководство компании призналось, что заказы уже расписаны на полгода вперед.

«Я СЛОВНО В МОЛОДОСТИ ПОБЫВАЛ»

Завод возвели буквально за два года. Он обошелся компании в 2,4 млрд рублей и дал Калачеевскому району 40 новых высокотехнологичных рабочих мест. Губернатор вместе с руководством предприятия нажал символическую кнопку, которая запустила линию фасовки продукции. На первом сошедшем с конвейера мешке глава региона оставил свою подпись.

Александр Гусев посетил новый завод по переработке молочной сыворотки.

Александр Гусев посетил новый завод по переработке молочной сыворотки.

Чуть позже Александр Гусев признался, что завод на него произвел сильное впечатление:

- Я словно в молодости побывал. Это очень похоже на те процессы, которыми я когда-то занимался.

Губернатор назвал предприятие образцом современного технологически оснащенного производства:

- Все составляющие исходного продукта, в данном случае молока, перерабатываются и в готовом виде поставляются потребителю. При этом вся добавленная стоимость остается на территории региона. Эта технология для России новая, пока не отработанная. Рынок привык к иностранным продуктам, и продвигаться будет непросто. Правительство области готово оказать поддержку от самого начала: от производства молока до реализации продукции. Уверен, что у завода отличное будущее, - подчеркнул он.

ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПОДГОТОВЯТ НА 10 ЛЕТ

Затем Александр Гусев провел в администрации Калачеевского района совещание, посвященное социально-экономическому развитию муниципалитета.

Первый заместитель руководителя департамента экономического развития области Игорь Кумицкий назвал сильные и слабые стороны территории. По словам чиновника, ситуация в экономике района за последние 24 месяца стабильная. Годовой оборот в экономике достиг 14 млрд рублей. За прошедшие полтора года воронежский молочный комбинат в Калаче реализовал два крупных проекта: сначала предприятие расширило мощности по производству сыра, а затем запустило упомянутый выше завод по переработке молочной сыворотки. Общий объем инвестиций составил 2,8 млрд рублей.

В сельском хозяйстве район удерживает высокие позиции: входит в пятерку лидеров по производству зерна, занимает третье место по объемам подсолнечника и четвертое - по производству свинины.

Кроме того, муниципалитет участвует в двух нацпроектах - «Образование» и «Формирование комфортной городской среды». В рамках первого идет обновление материально-технической базы двух общеобразовательных учреждений - Новомеловатской и Заводской СОШ - на общую сумму 3,2 млн рублей, в рамках второго - проводится благоустройство пешеходной зоны в Калаче (40 млн рублей).

Основная проблема района связана с демографией. К естественной убыли населения добавляется высокий миграционный отток его трудоспособной части. В этом году его удалось снизить в два раза - до 110 человек.

Александр Гусев отметил, что убыль населения - проблема не только конкретного региона, но и всей страны. Губернатор поручил областному правительству разработать методику, которая позволит на 10 лет вперед сделать анализ не только по численности населения, но и по его плотности в каждом населенном пункте.

- Несмотря на снижение смертности, рождаемость снижается еще быстрее. Поэтому нам важно спрогнозировать, какими темпами и где развивать со-циальную сферу. В 1990-х годах мы проходили через подобное, когда оказались невостребованными детские сады и их пришлось перепрофилировать. А когда начался подъем рождаемости, вынуждены были экстренно разными мерами их возвращать, - сказал губернатор.

По его словам, сейчас важно сбалансировать задачи, «которые власть хочет решить для населения, с количеством людей, которые будут проживать в конкретном населенном пункте»:

- Конечно, мы будем строить и новые объекты, но упор начнем делать на приведение в порядок действующих, на их дооснащение и доукомплектацию кадрами. Это касается прежде всего сфер медицины и культуры, - пояснил Александр Гусев.

«РАЙОН - КРЕПКИЙ СЕРЕДНЯЧОК»

Также в своем докладе Игорь Кумицкий рассказал, что номинальная средняя зарплата в районе составляет 29 тысяч рублей. Однако 25 предприя-тий платят своим сотрудникам меньше среднеотраслевой величины, а на обанкротившемся местном хлебокомбинате никак не погасят перед работниками многомиллионный долг. К решению проблемы подключилась районная администрация.

- Калачеевский район - крепкий середнячок с тенденцией к улучшению ситуации. Надеюсь, люди это увидят. Прежде всего мы говорим об экономике. В большей степени благополучие зависит от роста заработной платы, хотя без улучшения социальной сферы один только рост благосостояния тоже не сделает людей счастливыми. Программа, которая реализуется сейчас в районе, пока недостаточно масштабна для численности населения. Хотя за последние два года здесь построены значимые объекты: школа, детский сад. Начался ремонт и благоустройство общественных пространств. Теперь нужно все это активно развивать, - подвел итоги совещания Александр Гусев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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