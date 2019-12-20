В Воронежской области открылся завод по переработке молочной сыворотки

В минувший вторник, 17 декабря, в запуске завода принял участие губернатор Александр Гусев. Новое предприя-тие построила компания «Молвест» на собственной площадке Калачеевского сырзавода. Кроме того, глава региона провел в Калаче совещание по социально-экономическому развитию района.

ЧУДОДЕЙСТВЕННЫЙ ПРОТЕИН

Главный «компонент» завода - импортное, полностью автоматизированное оборудование. Именно оно отвечает за качество продукта, которое, по утверждению самих заводчан, не уступает европейскому. В полностью закрытом контуре происходит сушка жидкости, оставшейся от производства сыра и творога. В этой сыворотке очень много легкоусвояемого белка, мало жира и углеводов. С помощью центрифужной подачи воздуха определенной температуры влага из сыворотки уходит, а ее главный компонент - молочный белок - оседает в виде порошка.

Его используют в производстве спортивного, диетического и детского питания, в хлебопекарной, кондитерской, мясоперерабатывающей промышленности, в качестве добавки в комбикорма. На заводе утверждают, что потенциал сухого молочного белка не ограничен. Высушенную сыворотку применяют даже в косметической отрасли и фармацевтике. Но есть одно но: в России промышленное производство протеина не развито, поэтому за основу смесей берут импортные концентраты.

Параметры процесса производства сухого молочного белка задаются на компьютере.

- На выходе мы получаем два продукта: концентрат сывороточного белка, который используется для производства спортивного и детского питания, и пермеат. Его применяют в пищевой промышленности. В молочной сыворотке масса полезных веществ, главное из которых - белок. Он прошел ферментацию и поэтому легко усваивается в организме человека, - рассказал руководитель «Молвеста» Анатолий Лосев.

Особенностью сухого пермеата по сравнению с сухой молочной сывороткой является увеличенное содержание лактозы (молочного сахара) и уменьшенное содержание белка и золы (минеральных веществ).

В сутки на предприятии планируется перерабатывать 600 тонн сыворотки. Ее будут доставлять от Калачеевского сырзавода и воронежского молочного комбината. В расчете на суточную норму такой объем сыворотки даст 2,3 тонны концентрата сывороточных белков и 28 тонн сухого деминерализованного пермеата либо 30 тонн деминерализованной сыворотки. Руководство компании призналось, что заказы уже расписаны на полгода вперед.

«Я СЛОВНО В МОЛОДОСТИ ПОБЫВАЛ»

Завод возвели буквально за два года. Он обошелся компании в 2,4 млрд рублей и дал Калачеевскому району 40 новых высокотехнологичных рабочих мест. Губернатор вместе с руководством предприятия нажал символическую кнопку, которая запустила линию фасовки продукции. На первом сошедшем с конвейера мешке глава региона оставил свою подпись.

Александр Гусев посетил новый завод по переработке молочной сыворотки.

Чуть позже Александр Гусев признался, что завод на него произвел сильное впечатление:

- Я словно в молодости побывал. Это очень похоже на те процессы, которыми я когда-то занимался.

Губернатор назвал предприятие образцом современного технологически оснащенного производства:

- Все составляющие исходного продукта, в данном случае молока, перерабатываются и в готовом виде поставляются потребителю. При этом вся добавленная стоимость остается на территории региона. Эта технология для России новая, пока не отработанная. Рынок привык к иностранным продуктам, и продвигаться будет непросто. Правительство области готово оказать поддержку от самого начала: от производства молока до реализации продукции. Уверен, что у завода отличное будущее, - подчеркнул он.

ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПОДГОТОВЯТ НА 10 ЛЕТ

Затем Александр Гусев провел в администрации Калачеевского района совещание, посвященное социально-экономическому развитию муниципалитета.

Первый заместитель руководителя департамента экономического развития области Игорь Кумицкий назвал сильные и слабые стороны территории. По словам чиновника, ситуация в экономике района за последние 24 месяца стабильная. Годовой оборот в экономике достиг 14 млрд рублей. За прошедшие полтора года воронежский молочный комбинат в Калаче реализовал два крупных проекта: сначала предприятие расширило мощности по производству сыра, а затем запустило упомянутый выше завод по переработке молочной сыворотки. Общий объем инвестиций составил 2,8 млрд рублей.

В сельском хозяйстве район удерживает высокие позиции: входит в пятерку лидеров по производству зерна, занимает третье место по объемам подсолнечника и четвертое - по производству свинины.

Кроме того, муниципалитет участвует в двух нацпроектах - «Образование» и «Формирование комфортной городской среды». В рамках первого идет обновление материально-технической базы двух общеобразовательных учреждений - Новомеловатской и Заводской СОШ - на общую сумму 3,2 млн рублей, в рамках второго - проводится благоустройство пешеходной зоны в Калаче (40 млн рублей).

Основная проблема района связана с демографией. К естественной убыли населения добавляется высокий миграционный отток его трудоспособной части. В этом году его удалось снизить в два раза - до 110 человек.

Александр Гусев отметил, что убыль населения - проблема не только конкретного региона, но и всей страны. Губернатор поручил областному правительству разработать методику, которая позволит на 10 лет вперед сделать анализ не только по численности населения, но и по его плотности в каждом населенном пункте.

- Несмотря на снижение смертности, рождаемость снижается еще быстрее. Поэтому нам важно спрогнозировать, какими темпами и где развивать со-циальную сферу. В 1990-х годах мы проходили через подобное, когда оказались невостребованными детские сады и их пришлось перепрофилировать. А когда начался подъем рождаемости, вынуждены были экстренно разными мерами их возвращать, - сказал губернатор.

По его словам, сейчас важно сбалансировать задачи, «которые власть хочет решить для населения, с количеством людей, которые будут проживать в конкретном населенном пункте»:

- Конечно, мы будем строить и новые объекты, но упор начнем делать на приведение в порядок действующих, на их дооснащение и доукомплектацию кадрами. Это касается прежде всего сфер медицины и культуры, - пояснил Александр Гусев.

«РАЙОН - КРЕПКИЙ СЕРЕДНЯЧОК»

Также в своем докладе Игорь Кумицкий рассказал, что номинальная средняя зарплата в районе составляет 29 тысяч рублей. Однако 25 предприя-тий платят своим сотрудникам меньше среднеотраслевой величины, а на обанкротившемся местном хлебокомбинате никак не погасят перед работниками многомиллионный долг. К решению проблемы подключилась районная администрация.

- Калачеевский район - крепкий середнячок с тенденцией к улучшению ситуации. Надеюсь, люди это увидят. Прежде всего мы говорим об экономике. В большей степени благополучие зависит от роста заработной платы, хотя без улучшения социальной сферы один только рост благосостояния тоже не сделает людей счастливыми. Программа, которая реализуется сейчас в районе, пока недостаточно масштабна для численности населения. Хотя за последние два года здесь построены значимые объекты: школа, детский сад. Начался ремонт и благоустройство общественных пространств. Теперь нужно все это активно развивать, - подвел итоги совещания Александр Гусев.