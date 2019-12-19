2019-12-19T15:34:10+03:00
Общество

В Нововоронеже открылся первый в регионе интерактивный музей

18 декабря 2019 года в Нововоронеже открылся первый в Воронежской области интерактивный музей
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Экспозиция посвящена истории города атомщиков, его первостроителям, достопримечательностям, предприятиям.

В музее нет привычных экспонатов. Только огромный мультимедийный экран, проекторы и система управления. Посетители могут сами выбрать, о чем они хотят узнать, зайти в нужный раздел, посмотреть иллюстрации и информацию. Также новый музей дает возможность демонстрировать видеоматериалы в настолько широком формате, что проекция изображения занимает три смежных стены, создавая атмосферу полного погружения в действие на экране.

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«Все мы сейчас находимся под очень сильным впечатлением. Мы привыкли, что музей – это собрание неких артефактов в одном помещении. Конечно, нашим людям понадобится время, чтобы адаптироваться, но, я уверен, это произойдет очень быстро. Как говорил Стив Джобс: «Сейчас весь мир на кончике пальца». Это очень современный, высокотехнологичный проект, созданием которого мы в очередной раз доказываем, что город атомщиков идет в ногу со временем и остаётся первым», – отметил на церемонии открытия глава городского округа город Нововоронеж Николай Нетяга.

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Инициатива создания городского музея принадлежит городскому Совету ветеранов войны, труда и правоохранительных органов. Еще 15 марта 2018 года Председатель Совета ветеранов Лидия Фёдорова выступила с такой инициативной на встрече представителей нововоронежской общественности с руководством Госкорпорации «Росатом» и Концерна «Росэнергоатом».

«Такие экспозиции в настоящее время есть в Москве, Санкт-Петербурге и ещё нескольких крупных городах. Теперь полностью интерактивный музей есть и в небольшом Нововоронеже. Эта задача решалась совместно, ведь мы не разделяем город и атомную станцию. Мы надеемся, что такой современный формат привлечет молодёжь и после просмотра экспозиции они больше заинтересуются историей родного города», – сказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

После торжественной церемонии открытия музея состоялась традиционная итоговая пресс-конференция директора Нововоронежской АЭС Владимира Поварова, с ведущими СМИ региона, на которой он подвёл итоги года и ответил на вопросы журналистов.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 45 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969 г., третий – в 1971 г., четвертый – в 1972 г., пятый – в 1980 г. Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 г. и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 г. Энергоблок №6 НВАЭС сдан в эксплуатацию 27 февраля 2017 г., энергоблок №7 НВАЭС - 31 октября 2019 года.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

ИСТОЧНИК KP.RU

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