Компания «Молвест» открыла в Воронежской области завод по переработке молочной сыворотки

Во вторник, 17 декабря, на площадке «Калачеевского сырзавода» открылось уникальное не только для области, но и в целом для страны предприятие. Речь идет о запуске отдельного завода, в котором происходит сушка подсырной и творожной сыворотки.

Европейское оборудование позволяет получать качественный молочный белок в сухом виде. Его используют в производстве спортивного, диетического и детского питания, в хлебопекарной, кондитерской, мясоперерабатывающей промышленности, в качестве добавки в комбикорма. И это далеко не полный список. На заводе утверждают, что потенциал белкового порошка неограничен. Высушенную сыворотку применяют даже в косметической отрасли и фармацевтике. Общеизвестно, что молоко и продукты из него (при правильной обработке и использовании) оказывают терапевтический эффект.

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По словам генерального директора «Молвеста» Анатолия Лосева («Калачеевский сырзавод» входит в группу компаний), на новой площадке будут вырабатывать концентрат сывороточного белка (КСБ), сухую деминерализованную сыворотку и деминерализованный пермеат. Особенностью сухого пермеата по сравнению с сухой молочной сывороткой является увеличенное содержание лактозы (молочного сахара) и уменьшенное содержание белка.

- Молочная сыворотка – это вторичный сырьевой ресурс, который остается после изготовления сыра и творога. Однако сыворотка – уникальный продукт высокой биологической ценности, состав которого максимально приближен к идеальному животному белку, содержит лактозу, витамины и комплекс минеральных веществ. Раньше сыворотка выливалась в канализацию и наносила вред экологии. В то же самое время в мире ингредиенты из сыворотки широко используются в промышленных пищевых технологиях, - объяснил Анатолий Лосев.

Завод возвели буквально за два года. Он обошелся компании в 2,4 млрд рублей и дал Калачеевскому району 40 новых высокотехнологичных рабочих мест.

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Процесс производства белкового порошка полностью автоматизирован. В сутки на предприятии планируется перерабатывать 600 тонн сыворотки, оставшейся после производства на «Калачеевском сырзаводе» и воронежском молочном комбинате.

В компании рассказали, что производительность (проектная мощность) по продукту составит: 2,3 тонны концентрата сывороточных белков в сутки и 28 тонны сухого деминерализованного пермеата в сутки или 30 тонн деминерализованной сыворотки в сутки. Кроме того, новое производство позволит не только увеличить рентабельность компании, но и повысит ее экологическую безопасность за счет замкнутого цикла производства.

Заказы на сухую сыворотку, которую в Калаче только начали производить, расписаны уже на полгода вперед. При этом по качеству продукт не уступает европейским аналогам.

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В перспективе компания «Молвест» рассчитывает выйти на новые рынки (Китай, Вьетнам, ОАЭ).

- Потребление молочных ингредиентов растет во всем мире. В развитых европейских странах ингредиенты из молочной сыворотки – важный компонент многих продуктов. У нашей страны высокий потенциал для дополнительных объемов переработки молочной сыворотки, поскольку на данный момент в России перерабатывается не многим более 40% этого сырья. При этом существенный объем сухих молочных ингредиентов импортируется. К примеру, больше половины КСБ, который используется для производства спортивного питания - импортируется, – отметили в компании.