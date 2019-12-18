В Новой Усмани установили бюст земляка-героя

В минувшую пятницу, 13 декабря, в центре Новой Усмани на Аллее Героев состоялось открытие бюста 19-летнего Александра Кобзева.

НЕ СПАСОВАЛИ ПЕРЕД СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТЬЮ

На торжественное и в то же время грустное событие прибыли губернатор Александр Гусев, глава района Владимир Маслов, курсанты, кадеты, военнослужащие, местные жители. Но главными гостями стали родители погибшего десантника, его сестра и племянник.

Именно к ним в своей речи обратился глава региона. Он назвал Александра Кобзева настоящим героем:

- Прошло почти 20 лет, но и сегодня история того боя никого не оставляет равнодушным. Все 84 бойца шестой роты были обычными парнями. Но необходимость защитить интересы Родины в экстремальной ситуации пробудила в них невероятную храбрость и стойкость. Оказавшись перед смертельной опасностью, они не спасовали. Не отступили. Прикрывали друг друга. Сражались до последней минуты. Александр Кобзев, как и его боевые товарищи, погиб. Но своим подвигом они доказали, что живы традиции беззаветного служения Отчизне, что не меркнет доблесть ВДВ. Хочется сказать искреннее спасибо родителям за то, что воспитали достойного сына. Мы не можем облегчить вашу утрату, но сделаем все, чтобы сохранить память о нем, - сказал Александр Гусев.

Публичные воспоминания о сыне Раисе Кобзевой даются очень тяжело. Все эти годы женщина мечтает, чтобы подвиг бойцов шестой роты остался в памяти россиян:

- Я хочу, чтобы все знали этих героев. На их примере, я считаю, нужно воспитывать подрастающее поколение, солдат. А для меня это и гордость, и боль.

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БОЙ У ВЫСОТЫ 776

Под таким названием в историю вошло сражение второй чеченской войны: 29 февраля - 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье в неравной схватке сошлись десантники шестой роты второго батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной (Псковской) дивизии с отрядами боевиков. По подсчетам российской стороны, в бою участвовало до 2,5 тысячи боевиков, по данным самих бандитов - 700. С ними сражались 90 десантников Псковской дивизии. На высоте 776 завязался бой - противник пытался пробраться через ущелье на территорию Дагестана. В смертельной схватке выжили только шестеро десантников. Потери боевиков, по разным данным, составили 400 - 500 человек.

Вся крылатая пехота из этой роты получила высокие государственные награды, в том числе гвардии рядовой гранатометчик Александр Кобзев. Решением главнокомандующего РФ его наградили посмертно орденом Мужества.

Герой родился в селе Орлово Новоусманского района и там же похоронен. Улица, на которой он жил, теперь носит имя Александра Кобзева. На ней же установлен и его бюст.

- Саша готовился к армии и хотел служить именно в десантных войсках. Считал, что десантники - это гордость и элита Вооруженных Сил. В письмах из армии он не жаловался, а рассказывал, как прыгал с парашютом, как форсировали реку. В Чеченской Республике не единожды сталкивались с бандитами. Был случай: группу воронежских военных отправили в Чечню, и их вертолет из-за обстрела никак не мог приземлиться. И только когда наши ребята вместе с моим сыном отбились с земли от боевиков, машина смогла сесть. В Аргунском ущелье наши дети бились до конца: кто с саперными лопатками, кто врукопашную. Никто не бросил свой пост. Без прошлого нет будущего, и этим подвигом люди должны гордиться, чтобы мы жили без войны, - отметила Раиса Кобзева.

Она поблагодарила всех, кто пришел на открытие бюста. Красивое и смелое лицо Саши Кобзева, не дожившего несколько дней до своего 20-летия, обращено куда-то вдаль, а на груди - тот самый орден Мужества…

НАША СПРАВКА

Инициатор установки бюста - Московское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Деловая Россия» при поддержке Фонда памяти шестой роты. Под их началом проходит акция по установке памятников погибшим в Аргунском ущелье десантникам, всем 84 Героям России и кавалерам ордена Мужества.

Бюст Александра Кобзева отлит из бронзы. Его высота - 80 см, вес - 60 кг. Над созданием памятника работала команда скульпторов из Союза художников России, а также родители Александра. Они предоставили фотоматериалы для будущего памятника, а также утверждали его эскизы. Однако вживую мемориал семья Кузнецовых увидела только на его открытии.