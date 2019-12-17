Под Воронежем на бывших землях IKEA может появиться логистический центр

Автор: Юлия ДИДЕНКО

В Доме журналистов 17 декабря прошла пресс-конференция с главой Новоусманского района Дмитрием Масловым. Он рассказал об успехах муниципального образования, а также поделился планами на ближайшие годы.

Так, Дмитрий Маслов сообщил, что на территории, ранее принадлежавшей шведскому ретейлеру IKEA, появится логистический и торгово-развлекательный центры, а также складские зоны. Кроме того, в планах есть и создание спортивно-развлекательных площадок. Строительством займется новый хозяин земли - владелец торговой сети «Порядок» Владимир Рубцов. Сроки пока размыты. Но глава района говорит о том, что это займет порядка 5-7 лет. Проект может обеспечить до 600 рабочих мест.

Что же касается будущего ритейл-парка, то вступить на его территорию может «Ашан». Пока окончательное решение компания отложила на неопределенный срок, но в районе надеются на то, что вердикт будет положительным. Ведь это обеспечит хорошие налоговые поступления.

О развитии микрорайонов

Также Дмитрий Маслов рассказал, что в этом году в новом микрорайоне «Черемушки» ввели в эксплуатацию школу на 1024 места. Она уже почти заполнена. А в прошлом году там появился детский сад. Теперь ведется строительство школы и детского сада в микрорайоне «Новое Отрадное». Также между двумя территориями может появиться крупный спортивный объект. Проект уже обсуждается в администрации.

В следующем году глава района пообещал продолжить заниматься и благоустройством райцентра. В Новой Усмани уже открыли площадь Мира и памятник основателю села воеводе Борису Собакину. В дальнейшем планируют оборудовать пляж «Березки». Там появится сквер, зона спортивных, детских игр и кафе.

О модернизации транспортной сети

- Есть несколько проектов по устройству транспортной инфраструктуры. Первый – выезд на улицу Урывского с развязкой на тамбовскую трассу. Второй - Остужевская развязка. Эти проекты помогут нам улучшить транспортную сеть. Надеемся, что их реализация не заставит себя долго ждать, учитывая темпы застройки Отрадного - пояснил Дмитрий Маслов.

Высказался глава района и по поводу введения пересадочных узлов и прекращения существования пригородных маршрутов.

- Это вызовет дискомфорт у тех, кто проживает в районах, а работает в Воронеже. Это касается не только Новоусманского, но и Рамонского, Семилукского районов. Моя позиция такова: воронежскую агломерацию надо рассматривать, как единую территорию с единой транспортной сетью и не разделять ее на данном этапе. Стоит рассматривать компромиссные варианты, - добавил Дмитрий Маслов.

Также в ближайшее время в автобусах района появится безналичная оплата. Район старается не отставать от центра.