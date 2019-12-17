2019-12-17T12:24:04+03:00
Общество

Новый год-2020 в Воронеже: Выбираем правильную елочку

Где купить и как продлить «жизнь» хвойнику
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Незаконные елочные базары ликвидируют чиновники и полиция. Фото управы Ленинского районаНезаконные елочные базары ликвидируют чиновники и полиция. Фото управы Ленинского района
Изменить размер текста:

С 19 декабря в Воронеже официально начнут работать елочные базары. И хотя многие горожане, согласно опросам, отдали предпочтение искусственному символу Нового года, достаточно и тех, кто верен русской традиции и ставит в своем доме настоящее хвойное дерево с неповторимым ароматом детского праздника.

«Комсомолка» расскажет, как правильно выбрать елочку, чтобы она радовала вас как можно дольше.

Прежде всего, покупать деревце нужно на официальной торговой площадке. Иначе вместе с хвойником вы рискуете купить фитоболезнь или гусениц соснового пилильщика.

Мэрия согласовала 126 мест в городе, где разместятся официальные елочные базары. Найти их можно на сайте горадминистрации http://voronezh-city.ru/communications/announcement/d... Торговать хвойными будут до 31 декабря.

ПОКУПАЕМ ТОЛЬКО НА ОФИЦИАЛЬНОМ БАЗАРЕ

В мэрии рассказали, что елочный базар должен соответствовать типовому эскизному проекту, иметь ограждение, освещение и красочное оформление и быть площадью не более 20 квадратных метров. У входа на базар должна быть табличка с указанием режима работы и фирмы, осуществляющей торговлю; с прейскурантом цен; книгой отзывов и предложений; средствами пожаротушения; мерной линейкой для установления размера елок и упаковочным материалом.

При выборе деревца сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют обращать внимание на его пушистость и симметричность. Хвоя качественной елочки слегка маслянистая на ощупь, ярко-зеленого цвета и источает душистый запах. У старого или обмороженного дерева, веточки обламываются с сухим треском.

Посмотрите, нет ли на стволе следов плесени или грибков.. Если на срезе ствола заметна темная каемка шириной в несколько сантиметров, такая ёлка очень скоро погибнет. Не лишним будет поинтересоваться у продавца, где срублена елка и есть ли на нее фитосанитарный сертификат.

- Приглянувшуюся ёлку нужно взять за середину ствола, приподнять и ударить нижней частью о твердую поверхность. Если при этом с ёлки осыпалось много иголок – возвращайте ее и идите выбирать дальше, - советуют эксперты.

И ХРАНИМ НА БАЛКОНЕ

Конечно, чем раньше вы отправитесь на елочный базар, тем больший выбор там будет. Сохранить заранее купленное деревце можно на балконе или улице. Перед установкой елку рекомендуют не вносить резко с мороза в тепло - резкий перепад температур сократит время «жизни» дерева. По этой же причине желательно располагать ёлку подальше от батареи отопления.

В емкость с водой, где будет стоять новогодняя красавица, добавьте ложку желатина и половину чайной ложки лимонной кислоты. Низ ствола на 10-15 см от среза очистите от коры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Раскрыта тайна происхождения русского народа
Откуда пошли славяне, чем они отличаются от остальных европейцев и есть ли разница между русскими, украинцами и белорусами? На эти вопросы нам ответил доктор химических наук, профессор, специалист в области ДНК-генеалогии Анатолий Клесов
Новости 24
Водитель фуры, погубивший семью в Воронежской области, проведет два года в колонии-поселении
На площади Ленина уже разместили светодиодную арку в виде надписи 2020
Воронежец за месяц заработал миллион на подпольном казино
В Воронежской области в этом году появились еще девять служб паллиативной помощи
Вирусы гриппа отступили от Воронежской области
В Воронежской области гостя за удар ногой в грудь хозяина посадили в колонию на год
В Воронеже будут массово проверять водителей, которые перевозят детей
В Воронеже рабочего насмерть завалило землей
Воронежцы пожаловались в Роспотребнадзор на шум от пивного магазина
Владимир Нетёсов: «В Воронежской области на развитие муниципалитетов и местного самоуправления в 2020 году направят более 1,2 млрд рублей»
Под Воронежем оштрафовали оскорбившего коллектора должника
В Воронеже появится мемориальная доска в память о визите последнего российского императора
Биолог из Воронежа разрабатывает безопасную альтернативу антибиотикам и антисептикам
Воронежцы стали чаще заражаться энтеровирусами и кишечными инфекциями
В Воронеже под застройку отдали аварийный квартал в Коминтерновском районе
Воронежский ученый разработала быстрый и дешевый метод получения инулина
Житель Воронежской области подключил чужой «мобильный банк» к своему телефону
Валерия привезет воронежцам шоу «К Солнцу»
Губернатор напомнил перевозчикам о необходимости обновления транспорта в Воронеже
Известный писатель расскажет воронежцам об узниках Освенцима
Празднование юбилея Сталина в Воронеже перенесли в оперный
Депутаты Воронежской областной Думы составили план законодательной деятельности на 2020 год
В Воронеже продавали подпольный Lacoste, Nike и Supreme
В Воронеже дочь пришла в гости к матери и нашла ее зарезанной
В создание свинокомплексов в Верхнемамонском районе вложат 5 миллиардов
Воронежский режиссер получил Премию ЦФО в области литературы и искусства
Воронежскую квартиру Юрия Хоя продали за 1,7 млн рублей