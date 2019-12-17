Новый год-2020 в Воронеже: Выбираем правильную елочку

С 19 декабря в Воронеже официально начнут работать елочные базары. И хотя многие горожане, согласно опросам, отдали предпочтение искусственному символу Нового года, достаточно и тех, кто верен русской традиции и ставит в своем доме настоящее хвойное дерево с неповторимым ароматом детского праздника.

«Комсомолка» расскажет, как правильно выбрать елочку, чтобы она радовала вас как можно дольше.

Прежде всего, покупать деревце нужно на официальной торговой площадке. Иначе вместе с хвойником вы рискуете купить фитоболезнь или гусениц соснового пилильщика.

Мэрия согласовала 126 мест в городе, где разместятся официальные елочные базары. Найти их можно на сайте горадминистрации http://voronezh-city.ru/communications/announcement/d... Торговать хвойными будут до 31 декабря.

ПОКУПАЕМ ТОЛЬКО НА ОФИЦИАЛЬНОМ БАЗАРЕ

В мэрии рассказали, что елочный базар должен соответствовать типовому эскизному проекту, иметь ограждение, освещение и красочное оформление и быть площадью не более 20 квадратных метров. У входа на базар должна быть табличка с указанием режима работы и фирмы, осуществляющей торговлю; с прейскурантом цен; книгой отзывов и предложений; средствами пожаротушения; мерной линейкой для установления размера елок и упаковочным материалом.

При выборе деревца сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют обращать внимание на его пушистость и симметричность. Хвоя качественной елочки слегка маслянистая на ощупь, ярко-зеленого цвета и источает душистый запах. У старого или обмороженного дерева, веточки обламываются с сухим треском.

Посмотрите, нет ли на стволе следов плесени или грибков.. Если на срезе ствола заметна темная каемка шириной в несколько сантиметров, такая ёлка очень скоро погибнет. Не лишним будет поинтересоваться у продавца, где срублена елка и есть ли на нее фитосанитарный сертификат.

- Приглянувшуюся ёлку нужно взять за середину ствола, приподнять и ударить нижней частью о твердую поверхность. Если при этом с ёлки осыпалось много иголок – возвращайте ее и идите выбирать дальше, - советуют эксперты.

И ХРАНИМ НА БАЛКОНЕ

Конечно, чем раньше вы отправитесь на елочный базар, тем больший выбор там будет. Сохранить заранее купленное деревце можно на балконе или улице. Перед установкой елку рекомендуют не вносить резко с мороза в тепло - резкий перепад температур сократит время «жизни» дерева. По этой же причине желательно располагать ёлку подальше от батареи отопления.

В емкость с водой, где будет стоять новогодняя красавица, добавьте ложку желатина и половину чайной ложки лимонной кислоты. Низ ствола на 10-15 см от среза очистите от коры.