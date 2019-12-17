Владимир Нетёсов: «В Воронежской области на развитие муниципалитетов и местного самоуправления в 2020 году направят более 1,2 млрд рублей»

Такой рост финансирования на госпрограмму «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» связан, в том числе, с выделением дополнительных средств на обустройство и восстановление воинских захоронений на территории региона, а также проведением Всероссийской переписи населения, отметил спикер регионального парламента в своем комментарии принятого в первом чтении бюджета региона-2020.

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– Основными целями госпрограммы являются развитие гражданской активности и института общественного самоуправления на местных территориях, – напомнил председатель Воронежской областной Думы.

Владимир Нетёсов подчеркнул, что достижение указанных целей обеспечивается решением ряда задач. В том числе, за счет оказания содействия социально-экономическому развитию муниципальных образований, развитию механизмов инициативного бюджетирования и территориального общественного самоуправления.

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– Всего бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию госпрограммы «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления», в 2020 году составят 1,2 млрд рублей (в 2019 году – 694 млн рублей), – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

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В частности, субсидии на реализацию проектов по поддержке местных инициатив в муниципальных образованиях составят 120 млн рублей, а на поощрение проектов, реализуемых в рамках территориального общественного самоуправления – 90 млн рублей. Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование их расходов по обустройству территорий в рамках проектов «За обустройство», «Моя улица», «Дань Памяти», «Обустройство городских парков» запланированы в сумме почти 190 млн рублей.

На поощрение муниципальных образований Воронежской области за достижение наилучших значений показателей эффективности развития заложено 58 млн рублей. Еще 50 млн – на поощрение муниципалитетов за наращивание экономического потенциала. Также около 8 млн рублей запланировано на финансовое стимулирование самых эффективно развивающихся поселений.

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На гранты для победителей конкурсов «Лучшее муниципальное образование Воронежской области», «Самое красивое село Воронежской области» и «Территория идей» в бюджете региона предусмотрено в целом около 20 млн рублей.

– Победители конкурсов смогут направить средства на освещение улиц населенных пунктов, строительство водопровода, газификацию, благоустройство территорий, ремонт объектов социально-культурной сферы, на разработку проектно-сметной документации для участия в целевых программах, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

На обустройство и восстановление воинских захоронений в Воронежской области в год 75-летия Победы также будет направлено почти 20 млн рублей из разных бюджетных источников.

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Кроме того, на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в муниципальных образованиях региона запланировано более 40 млн рублей.

Еще почти 15 млн рублей местные бюджеты получат в 2020 году на создание и организацию деятельности административных комиссий.

Также в рамках подпрограммы «Развитие сферы государственной регистрации актов гражданского состояния на территории муниципальных образований Воронежской области» предусмотрены расходы на обеспечение деятельности регионального управления ЗАГС и бюджетного учреждения «ЗАГС-СЕРВИС» в сумме более 193 млн рублей.