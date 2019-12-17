Депутаты Воронежской областной Думы составили план законодательной деятельности на 2020 год

Председатель Воронежской облдумы Владимир Нетёсов озвучил план законодательной деятельности на 2020 год. В списке пока 31 проект региональных законов и постановлений. Они касаются всех сфер жизни региона и направлены на улучшение социального обеспечения граждан, совершенствование сферы образования и здравоохранения, поддержки физической культуры и спорта, повышение инвестиционной привлекательности области.

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В половине случаев субъектами законодательной инициативы выступают депутаты регионального парламента. В частности, председатель Комитета по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности Владимир Верзилин инициирует проект закона Воронежской области «О внесении изменений в Закон Воронежской области «О регулировании отдельных отношений в сфере образования на территории Воронежской области». Он касается определения порядка компенсации расходов учредителя муниципальной образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные программы, на организацию бесплатной перевозки обучающихся.

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Депутаты, представляющие Комитет по экологии и природопользованию, предлагают внести изменения в закон «О регулировании отдельных лесных отношений на территории Воронежской области». Изменения призваны привести региональное законодательство в соответствие с изменениями, предусмотренными Федеральным законом части совершенствования правового регулирования использования лесов при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, а также при возведении и эксплуатации некапитальных строений, сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры. Также члены Комитета предлагают внести изменения в статью 7 Закона Воронежской области «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов на территории Воронежской области» в части уточнения полномочий губернатора Воронежской области. Ряд изменений предстоит внести в закон «Об охране атмосферного воздуха на территории Воронежской области».

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Председатель Комитета по охране здоровья Иван Мошуров инициирует изменения в закон региона «О здравоохранении» в части расширения перечня прав пациента и уточнения полномочий правительства Воронежской области.

Поправки в Закон «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области» инициирует председатель Комитета по имущественным и земельным отношениям Роман Жогов.

Законопроект, касающийся господдержки территориального общественного самоуправления, будет представлен парламентариям председателем Комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций Артёмом Зубковым.

Разработчиком корректировок в документ, уточняющий полномочия департамента физической культуры и спорта Воронежской области выступит председатель Комитета по физической культуре и спорту Евгений Хамин.

Председатель Комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Александр Вериковский и зампредседателя Комитета Николай Колосков предлагают внести изменения в закон «О бюджетном процессе в Воронежской области».

Парламентарии также рассмотрят законы «Об исполнении областного бюджета за 2019 год» и «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области за 2019 год» и будут вносить корректировки в бюджет 2020 года.

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– В планах депутатов – дальнейшее совершенствование федерального и регионального законодательства, чтобы создать необходимые условия для повышения качества жизни воронежцев, развития бизнеса, привлечения инвестиций, – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. – Также субъектами законодательной инициативы традиционно выступят губернатор Воронежской области, Избирательная комиссия, Контрольно-счетная палата региона, уполномоченный по правам человека в Воронежской области.