В создание свинокомплексов в Верхнемамонском районе вложат 5 миллиардов

Новые предприятия позволят создать 200 рабочих мест.

Состоялось подписание соглашений между правительством Воронежской области, ГК «Агроэко», администрацией района, а также Гороховским и Осетровским сельскими поселениями - именно в этих пунктах планируют построить два крупных свинокомплекса. В качестве одной из сторон по поручению губернатора Александра Гусева соглашения подписал заместитель председателя регионального правительства Виктор Логвинов, который посетил Верхнемамонский район с рабочей поездкой.

Сельскохозяйственная компания обязалась инвестировать 5 млрд рублей. Предприятия позволят создать 200 рабочих мест. Сегодня в Верхнемамонском районе живут 18,5 тысячи человек. Такой амбициозный проект был необходим, чтобы создать дополнительные возможности для трудоустройства, особенно молодых людей.

- Только за пределами Осетровки сегодня работают 140 местных жителей. Я думаю, что после создания рабочих мест десятки людей вернутся в свои семьи. Более того, сумма налоговых отчислений в бюджеты всех уровней будет составлять свыше 120 млн рублей. В том числе 49% НДФЛ остается на территории района. В соглашении говорится, что мы будем поддерживать и социальное развитие. По поручению губернатора рассмотрели все предложения поселений. Сегодня «Агроэко» работает в восьми районах области. Там были подписаны точно такие же соглашения, и везде они неукоснительно выполняются, - прокомментировал Виктор Логвинов.

«Мы должны участвовать в социальной жизни сел»

Инвестор планирует на базе филиала Павловского техникума и в местном лицее создать агроклассы для подготовки кадров. Также компания взяла на себя обязательство ежегодно участвовать в реализации социальных проектов на территориях этих сел. Ожидается, что на такие цели будут ежегодно выделять не менее 1 млн рублей.

- Мы должны участвовать в социальной жизни сел, в которых работаем. Для этого был создан благотворительный фонд. Так, за год нашего присутствия в Верхнемамонском районе мы направили на соцобъекты более 8 млн рублей. Участвовали в ремонте школ, детского сада, освещения, водоснабжения. Поддержка будет ежегодной. Главы могут планировать мероприятия на год вперед, - рассказал председатель совета директоров ГК «Агроэко» Владимир Маслов.

Глава администрации Гороховского сельского поселения Сергей Семенов отметил, что уже сегодня видны изменения: установлено уличное освещение, детская площадка, решены проблемы с водой.

Заместитель председателя правительства Воронежской области подчеркнул, что соглашение обязывает инвестора строго соблюдать все нормы экологического законодательства. Площадки перенесли на расстояние от 7 до 11 км от ближайших поселений, притом что по нормативу достаточно было бы и одного километра. Однако авторы проекта стараются полностью исключить любые неудобства людей, в том числе связанные с запахом.

ГК также не имеет права ограничивать местных жителей в разведении свиней. Это касается как личных подсобных хозяйств, так и крестьянско-фермерских.

- Мы открыты и с точки зрения общественного контроля. Согласны допустить общественную комиссию для мониторинга хода строи-тельства. Готовы сделать наблюдательные скважины, которые будут отслеживать качество питьевой воды, - заверил Владимир Маслов.

На двух площадках будут получать 15 тысяч тонн свинины в год. Суммарно это около 20% от сегодняшнего производства компании в регионе. Планируется, что строительство комплексов начнется в конце лета - после того как пройдут все процедуры согласования.

Верхнемамонский район принял эстафету от Воронежа по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Эстафета передана

В ходе рабочей поездки в Верхнемамонский район Виктор Логвинов также принял участие в церемонии передачи Воронежем эстафеты по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Торжественный митинг, посвященный этому событию, прошел в селе Мамон у стелы «Населенный пункт воинской доблести».

В декабре 1942 года на территории района советская армия провела Среднедонскую наступательную операцию, получившую название «Малый Сатурн». В результате удалось разрушить планы гитлеровских оккупантов по деблокированию 6-й армии Паулюса. Наступление советских войск привело к разгрому пяти итальянских, пяти румынских и немецкой дивизии, а также трех итальянских бригад. Потери противника составили более 120 тысяч человек, а в плену оказались еще 60 тысяч.

- Это событие является составной частью Сталинградской битвы. Это начало коренного перелома войны. Наши земляки ценой своей жизни отстояли честь нашей Родины, нашу свободу, - отметил председатель районного Совета ветеранов Василий Курдюков.

Затем Виктор Логвинов осмотрел Верхнемамонскую районную больницу. В этом году в медучреждении провели ремонт в хирургическом отделении и в детской поликлинике.

Активисты местного ТОСа реализовали уже семь крупных проектов.

Главное - инициатива

Заместитель председателя регионального правительства также встретился с представителями территориального общественного самоуправления в селе Гороховка. Местный ТОС «Вымпел» работает уже семь лет. За это время активисты реализовали семь крупных проектов. Например, жители своими силами привели в порядок несколько кладбищ, установили две детские площадки, православный крест на месте разрушенного храма в Центральном парке. Когда начался конкурс по поддержке местных инициатив, ТОС активно проявил заинтересованность в этом проекте.

- Я знаю о вашем участии во многих программах. Видел результаты. Подумайте, что еще можно сделать при поддержке областного правительства, реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», - обратился к жителям Виктор Логвинов.

Представители ТОСа поделились планами: они надеются уже в скором будущем заняться освещением улицы Садовой, переносом футбольного поля и созданием остановочного павильона в центре села. Еще одна проблема, которая волнует всех гороховцев, - ремонт Дома культуры. По предварительным подсчетам, только на то, чтобы привести в порядок зал, потребуется около 5 млн рублей. Требуется и ремонт крыши. Осмотрев знаковое для местных жителей помещение, Виктор Логвинов рекомендовал начать с оценки именно этих работ - при государственной поддержке и инициативе людей Дом культуры может обрести новую жизнь.