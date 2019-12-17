Воронежский режиссер получил Премию ЦФО в области литературы и искусства

В Москве, в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, прошла церемония награждения лауреатов ежегодной премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства. В торжественном мероприятии принял участие губернатор Воронежской области Александр Гусев.

НАЙТИ НОВЫЕ ИМЕНА И СДЕЛАТЬ ИХ ШИРОКО ИЗВЕСТНЫМИ

Открыл церемонию награждения полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев. Он напомнил, в чем состоит главная задача Премии:

- Премия существует 14 лет, и в числе ее лауреатов есть очень много именитых людей. Но мы видим свою задачу в том, чтобы открывать новые имена. Безусловно, они все известны у себя на малой Родине, это люди очень достойные, которые по многу лет отдают себя творчеству. Но за пределами региона их зачастую не знают. В этом и состоит задача премии - такие имена найти, сделать широко известными и, конечно же, поддержать, - пояснил полпред.

Премия ЦФО в области литературы и искусства присуждается за наиболее талантливые произведения литературы и искусства, получившие широкое общественное признание, внесшие значительный вклад в отечественную культуру. В этом году на ее соискание поступили заявки от 180 номинантов из Центральной России. Каждый боролся за победу в одной из четырех номинаций: «За просветительскую деятельность в сфере культуры», «За просветительскую деятельность и реализацию серии библиотечных проектов для детей и юношества», «За многолетнюю профессиональную работу по сохранению и реставрации памятников старины» и «Театральное искусство».

В итоге конкурсная комиссия выбрала четырех победителей - по одному в каждой номинации. Лауреатами стали краевед из Владимирской области Антон Анкудинов, коллектив Белгородской государственной детской библиотеки Лиханова, художник-реставратор Антонина Шувалова из Костромской области, а также художественный руководитель воронежского драмтеатра Владимир Петров. Каждый из них получил диплом, медаль и 300 тысяч рублей.

«ВОРОНЕЖЦЫ ЛЮБЯТ ТЕАТР»

Наш земляк стал лауреатом премии за постановку «Вишневый сад». Режиссер предложил свое прочтение великой пьесы Антона Чехова при очень бережном отношении к тексту-первоисточнику. Сценография спектакля минималистична, если не сказать больше: вдоль сцены протянулась белая стена, в которой растворились силуэты героев, словно из театра теней. А в реальной жизни Раневская, Лопахин, Аня, Гаев существуют среди 12 мешков сушеной вишни. Однако главная героиня старается не замечать, что весь их сад уже давно превратился в «сухофрукт», упрямо не хочет понимать, что возврата к прошлой жизни не будет. И когда все уезжают, никому не нужный Фирс остается умирать на мешке с вишнями…

Губернатор Александр Гусев принял участие в церемонии награждения лауреатов премии ЦФО в области литературы и искусства.

Губернатор Александр Гусев поблагодарил конкурсную комиссию за высокую оценку работы воронежского театрального сообщества:

- Воронеж - город театральный, воронежцы любят театральное искусство. Мы ежегодно проводим масштабный форум - фестиваль искусств, который носит имя нашего великого земляка Андрея Платонова. Он проходит в начале июня. Я вас всех хочу пригласить на это замечательное мероприятие. И уверен, что Владимир Сергеевич к этому времени подготовит премьеру.

В свою очередь, Владимир Петров отметил, что испытывает гордость и радость не только за себя, но и за свой коллектив, который вместе с ним работал над постановкой:

- Есть, как мне кажется, удачный замысел, есть замечательные артисты, которые этот замысел воплотили. Я им всем очень благодарен. Это команда, которая помогла мне сделать спектакль. Очень горд тем, что получил эту премию, но радость у меня и за наш театр, и за нашу область.

НАША СПРАВКА

Владимир Сергеевич Петров родился 16 октября 1946 года. Окончил Киевский государственный институт театрального искусства: в 1972 году - актерский факультет, а в 1979-м - режиссерский. Работал актером и режиссером в Харьковском театре им. Т. Г. Шевченко и в Рижском театре русской драмы, главным режиссером в Севастополе (Театр имени А. В. Луначарского), Киеве (Академический театр драмы имени Л. Украинки), Омске (Академический театр драмы). Поставил более 100 спектаклей.

Сегодня Владимир Петров является художественным руководителем Воронежского академического театра драмы им. Алексея Кольцова. Режиссер имеет почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», является лауреатом российской национальной театральной премии «Золотая Маска», а также лауреатом областного театрального конкурса «Итоги сезона».