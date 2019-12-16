Нововоронежская АЭС досрочно выполнила годовой план ФАС России по выработке электроэнергии в объеме 19,85 млрд кВтч

В настоящее время атомная станция выдаёт электроэнергию сверх плана.

Нововоронежская АЭС – крупнейший производитель электрической энергии в Воронежской области. Обеспечивает около 92% потребности региона в электроэнергии и до 90% потребности Нововоронежа в тепле.

Сегодня атомная станция снабжает энергией свыше 20-ти крупных предприятий и 2,3 млн жителей Центрально-Черноземного региона. С вводом в эксплуатацию инновационного энергоблока №7 суммарная мощность станции возросла в 1,5 раза и составляет 3840 МВт.

По прогнозу Правительства Воронежской области, в 2020 году производство электроэнергии на территории региона достигнет 28 млрд кВтч, что позволит ему подняться с двенадцатого на шестое место в России в рейтинге энергодостаточности и существенно увеличит бюджет Воронежской области.

В настоящее время в работе находятся энергоблоки №№ 4, 5, 6 и 7 Нововоронежской АЭС.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 45 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969 г., третий – в 1971 г., четвертый – в 1972 г., пятый – в 1980 г. Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 г. и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 г. Энергоблок №6 НВАЭС сдан в эксплуатацию 27 февраля 2017 г., энергоблок №7 НВАЭС - 31 октября 2019 года.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС