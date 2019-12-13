Воронежский губернатор обсудил с бизнесменами крупные инвестиционные проекты

Это позволит региону получить новые возможности для развития.

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ

В частности, губернатор обсудил с президентом компании «ЭР-Телеком Холдинг» Андреем Кузяевым реализацию в Воронежской области комплексных инновационных проектов, касающихся безопасности городских территорий (системы «Умный двор» и «Умный город»), обеспечения жителей области загородным интернетом и внедрения системы управления дорожным движением «АСУДД».

В рамках встречи состоялось подписание соглашения между правительством Воронежской области и «ЭР-Телеком Холдинг».

«Документ предполагает развитие долгосрочного, эффективного сотрудничества при реализации проектов развития телекоммуникационной инфраструктуры, цифровой экономики и комфортной городской среды на территории Воронежской области, - рассказали в региональном правительстве. - В рамках соглашения компания намерена привлекать средства к финансированию инвестиционных проектов, которые будут способствовать развитию сетей связи, производительных сил области, внедрению прогрессивных технологий и созданию новых рабочих мест, а также участвовать в реализации социальных и образовательных инициатив».

Правительство области со своей стороны обязуется оказывать партнеру информационно-консультационную поддержку по вопросам, связанным с реализацией инвестиционных проектов. Также областные власти обязуются формировать пилотные зоны для тестирования цифровых продуктов и вертикальных решений, направленных на развитие телекоммуникационной инфраструктуры, цифровой экономики и комфортной городской среды.

В ВОРОНЕЖЕ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ САНАТОРИЙ

Кроме того, губернатор встретился с председателем совета директоров ГК «Основа» Александром Ручьевым и генеральным директором Ассоциации Европейского бизнеса Франком Шауффом.

С Александром Ручьевым глава региона обсудил возможность появления в Воронеже социально ориентированного оздоровительного комплекса для обеспечения населения качественными бальнеологическими санаторно-курортными услугами. Создание центра предполагает организацию обучения специалистов, массовое внедрение новых оздоровительных технологий и практику общественного здравоохранения.

«Предполагается, что в состав центра будут входить несколько геотермальных, солевых и минеральных бассейнов, зон грязевых процедур, песочные ванны, минеральные сухие ванны, открытые бассейны и зоны отдыха», - пояснили в правительстве области.

Темой беседы Александра Гусева с Франком Шауффом стали вопросы взаимодействия региональных властей с представителями иностранных инвесторов в России.

Ассоциация, которую возглавляет Франк Шауфф, насчитывает более 500 компаний, работающих у нас в стране. В нее входят российские, американские, японские, корейские и турецкие компании. Всех их объединяет стремление улучшить инвестиционный климат в России.

С генеральным директором Объединенной ракетно-космической корпорации Андреем Жерегелей губернатор обсудил перспективу создания конгрессно-выставочного центра

КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР В 10 ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ

В тот же день Александр Гусев встретился с генеральным директором Акционерного общества «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») Андреем Жерегелей. Они обсудили перспективы создания в Воронеже конгрессно-выставочного центра на высвобождающихся площадях Воронежского центра ракетного двигателестроения (единая научно-производственная площадка на базе объединенных предприятий КБХА и «Воронежский механический завод»). Речь идет о квартале, ограниченном улицами Ворошилова, Космонавтов, Пирогова и Бахметьева.

«Общая площадь центра может составить около 10 тысяч квадратных метров. Современные стандарты площадки позволят проводить съезды, семинары, конгрессы, образовательные программы, иные Всероссийские и международные мероприятия», - отметили в правительстве области.