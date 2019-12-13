2019-12-16T15:03:52+03:00
Общество

Александр Гусев: «Ваши успехи укрепляют престиж Воронежской области»

В минувший вторник, 10 декабря, губернатор Александр Гусев вручил жителям региона государственные награды Российской Федерации и награды Воронежской области
Татьяна МИСТЮКОВА
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В начале церемонии Александр отметил, что каждый из собравшихся в зале своим трудом способствовал и способствует не только текущему, но и долгосрочному движению вперед Воронежской области.

- Ваши успехи поступают в копилку общих достижений региона, укрепляют наш авторитет и престиж Воронежской области среди субъектов. Спасибо за ваш труд. За каждой наградой стоят не просто годы, а десятилетия работы, инициативности, творчества. Очень хорошо, что это не проходит незамеченным на государственном уровне. Хочу поздравить вас, уважаемые друзья, с Днем Конституции Российской Федерации и почти уже наступающим Новым годом, - обратился к присутствующим губернатор.

Первой Александр Гусев поздравил многодетную семью Решетниковых из Нововоронежа, которая приехала на церемонию в правительство области в полном составе. В семье Олега Алексеевича и Любови Михайловны – семеро детей, старшему из которых 26 лет, а младшему 5,5. Губернатор вручил родителям орден «Родительская слава», а самым юным участникам – первый новогодний подарок – сертификат на посещение театра.

В ходе торжественной церемонии глава региона вручил также медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный машиностроитель РФ», «Благодарности Президента Российской Федерации», знак отличия «За заслуги перед Воронежской областью», почетные знаки «За добросовестный труд и профессионализм» и почетные знаки правительства Воронежской области «Благодарность от земли Воронежской».

Их получили сотрудники промышленных предприятий, педагоги, депутаты, актеры и др. Александр Гусев пожелал всем здоровья, успехов, благополучия и новых достижений.

НАША СПРАВКА

Орден «Родительская слава» учредили в 2008 году. Эта награда возобновляет еще дореволюционные традиции: за геральдическую основу взят Знак отличия святой Ольги - первой в российской истории награды за заслуги в воспитании детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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