2019-12-16T12:50:23+03:00
Общество

Стройка, которая оставляет под впечатлением

Значительный вклад в создание обхода села Лосево и города Павловска трассы М-4 «Дон» внесло ООО «МегаДорСтрой»
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На этой развязке платная трасса пересекается с альтернативным проездом.На этой развязке платная трасса пересекается с альтернативным проездом.
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На строительстве обхода села Лосево и города Павловска ООО «МегаДорСтрой» с самого начала - с 2017 года. В зоне ответственности предприятия - альтернативный платной трассе участок, его длина - 10 километров. У компании очень широкий функционал, но ее главная задача на этом объекте - земляные работы. А совсем недавно предприятие подключилось и к укреплению откосов габионами матрацами Рено.

- Если говорить в целом, то строительство обхода села Лосево и города Павловска - это очень масштабный проект. Трасса действительно строится на века, - отмечает в беседе с журналистами генеральный директор ООО «МегаДорСтрой» Алексей Ковалев. - Каждый, кто видел эту стройку, находится под большим впечатлением.

Руководитель ООО «МегаДорСтрой» Алексей Ковалев.

Руководитель ООО «МегаДорСтрой» Алексей Ковалев.

ПО ВСЕМ ФРОНТАМ

За это время ООО «МегаДорСтрой» выполнил колоссальный объем работ. Для наглядности приведем такую цифру: одной только выемки грунта было на 300 тысяч кубических метров! Сама насыпь получилась примерно такого же объема.

- Буквально на днях была рабочая комиссия, в середине декабря ожидается приемка нашего участка, - рассказывает Алексей Ковалев. - А потом будет запуск. Рабочее движение однозначно откроется до Нового года, дорога поедет!

Известно, что местность, где идет строительство, не самая простая. Причем не только с геологической точки зрения.

- Основные проблемы были связаны с коммуникациями, которые шли на протяжении всей трассы. Порой мы долго ждали переключения, приходилось работать небольшими «захватками», - объясняет генеральный директор ООО «МегаДорСтрой». - Но нам не привыкать. Задача поставлена, и ее надо выполнять, а не жаловаться.

К слову, на основном ходу компания тоже нашла применение своим навыкам. Так, буквально совсем недавно на грандиозной стройке открылся еще один фронт работ - устройство габионов и матрацов Рено. ООО «МегаДорСтрой» тоже взялся за эту работу.

- Объем приличный, но работа спорится. Уверен, что движение, как это сейчас планируется, будет запущено на год раньше срока, - говорит Алексей Ковалев.

Ручной труд тоже необходим.

Ручной труд тоже необходим.

ОДИН ИЗ САМЫХ КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ

Строительство дороги - это процесс сложный «от» и «до». Однако именно от земляных работ зависит дальнейший успех всего предприятия.

- Знаете… Это только со стороны может показаться, что приехали, насыпали, и вот на тебе - дорога, - пожимает плечами генеральный директор ООО «МегаДорСтрой». - На самом деле это очень трудоемкое занятие. И всегда, как бы хорошо ни были проведены подготовительные работы, возникают дополнительные и непредвиденные задачи, которые тоже требуют решения. Всегда. Помню, мы как-то приехали на один объект, а там... плавают выдры! Загнали туда экскаватор - и он утонул по башню… Было даже чуточку страшновато. Но, к счастью, все разрешилось благополучно.

Зато именно в таких условиях «закаляется сталь», приобретается бесценный опыт. Строительство обхода села Лосево и города Павловска не стало исключением.

- Наша компания научилась на этом объекте многому. Не совру, если скажу, что это самый крупный проект в истории нашего предприятия, - подчеркивает Алексей Ковалев. - Наш участок длиной 10 километров, плюс 1 километр основного хода - там, где новая трасса пересекается с существующей. Это подъезды, стыковка… Целое множество различных элементов. Даже по количеству единиц техники (25) и занятых на этой стройке людей (около 150) в практике нашей компании еще ничего подобного не было! Это на самом деле очень интересный и хороший для нас опыт.

Кроме того, на обходе компания открыла новые для себя материалы. В частности, геокомпозитные маты (гидроматы).

- Мы раньше с этим не работали. Наши люди проходили обучение на специальных курсах, закупалось дополнительное оборудование. Мы подошли к этому вопросу со всей ответственностью, - отмечает генеральный директор ООО «МегаДорСтрой».

«ДОСТОЙНО И КРАСИВО»

Генеральным подрядчиком строительства обхода села Лосево и города Павловска является ООО «Трансстроймеханизация» (ТСМ), сами работы ведутся по заказу «ГК Автодор».

Как рассказывает Алексей Ковалев, знакомство с ТСМ началось с того момента, как ООО «МегаДорСтрой» предоставил этой компании дорожно-строительную технику в аренду. ООО «МегаДорСтрой» рос и активно развивался и со временем стал сотрудничать с ООО «Трансстроймеханизация» еще более тесно. Например, компания Алексея Ковалева проявила себя при строительстве обхода Усмани и на втором этапе трассы М-11 Москва - Санкт-ПетербургНева»). В ТСМ поставили галочку и позвали ООО «МегаДорСтрой» в Лосево и Павловск.

- Требования ООО «Трансстроймеханизация» жесткие: и к качеству, и к срокам. Необходимо всегда держать марку, - подчеркивает Алексей Ковалев. - Будем рады, если после Лосево и Павловска мы продолжим наше сотрудничество. Но сначала надо достойно и красиво закончить свои работы здесь, на обходе. Сейчас это самое важное.

Дорожники утверждают, что трасса строится на века!

Дорожники утверждают, что трасса строится на века!

ОТДЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Еще одним важным фактором работы на обходе Лосево и Павловска стал личностный рост сотрудников. Алексей Ковалев признается: «За эти два года мои люди заметно выросли. Если раньше мне приходилось организовывать все процессы в «ручном режиме», то теперь у меня есть на кого положиться».

Генеральный директор ООО «МегаДорСтрой» тоже приобрел на этом объекте много полезных знаний, хотя за плечами у него и так огромное множество успешно реализованных проектов. Будучи выпускником МАДИ, Алексей Ковалев долгое время работал в ведущих дорожно-строительных компаниях, в том числе в известном в профессиональных кругах АО «Центродорстрой».

- Каждый проект - это отдельная история. Не бывает одинаковых объектов, они все индивидуальные. Но от этого наша работа становится не только сложнее, но и интереснее, - заключает генеральный директор ООО «МегаДорСтрой».

ЗНАЙ НАШИХ!

В беседе с журналистами генеральный директор ООО «МегаДорСтрой» Алексей Ковалев отметил целый ряд сотрудников компании, отдельно выделив руководителей. Это:

Начальник участка Павел Иванович Ефремов. Он в основном занимается альтернативным проездом.

Начальник участка Расим Аюбович Аюбов. В его сферу ответственности входит гидроизоляция откосов с основанием и устройсто габионов с матрацами Рено.

Автор: Михаил БОБРЫШЕВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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