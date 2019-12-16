Стройка, которая оставляет под впечатлением

На строительстве обхода села Лосево и города Павловска ООО «МегаДорСтрой» с самого начала - с 2017 года. В зоне ответственности предприятия - альтернативный платной трассе участок, его длина - 10 километров. У компании очень широкий функционал, но ее главная задача на этом объекте - земляные работы. А совсем недавно предприятие подключилось и к укреплению откосов габионами матрацами Рено.

- Если говорить в целом, то строительство обхода села Лосево и города Павловска - это очень масштабный проект. Трасса действительно строится на века, - отмечает в беседе с журналистами генеральный директор ООО «МегаДорСтрой» Алексей Ковалев. - Каждый, кто видел эту стройку, находится под большим впечатлением.

Руководитель ООО «МегаДорСтрой» Алексей Ковалев.

ПО ВСЕМ ФРОНТАМ

За это время ООО «МегаДорСтрой» выполнил колоссальный объем работ. Для наглядности приведем такую цифру: одной только выемки грунта было на 300 тысяч кубических метров! Сама насыпь получилась примерно такого же объема.

- Буквально на днях была рабочая комиссия, в середине декабря ожидается приемка нашего участка, - рассказывает Алексей Ковалев. - А потом будет запуск. Рабочее движение однозначно откроется до Нового года, дорога поедет!

Известно, что местность, где идет строительство, не самая простая. Причем не только с геологической точки зрения.

- Основные проблемы были связаны с коммуникациями, которые шли на протяжении всей трассы. Порой мы долго ждали переключения, приходилось работать небольшими «захватками», - объясняет генеральный директор ООО «МегаДорСтрой». - Но нам не привыкать. Задача поставлена, и ее надо выполнять, а не жаловаться.

К слову, на основном ходу компания тоже нашла применение своим навыкам. Так, буквально совсем недавно на грандиозной стройке открылся еще один фронт работ - устройство габионов и матрацов Рено. ООО «МегаДорСтрой» тоже взялся за эту работу.

- Объем приличный, но работа спорится. Уверен, что движение, как это сейчас планируется, будет запущено на год раньше срока, - говорит Алексей Ковалев.

Ручной труд тоже необходим.

ОДИН ИЗ САМЫХ КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ

Строительство дороги - это процесс сложный «от» и «до». Однако именно от земляных работ зависит дальнейший успех всего предприятия.

- Знаете… Это только со стороны может показаться, что приехали, насыпали, и вот на тебе - дорога, - пожимает плечами генеральный директор ООО «МегаДорСтрой». - На самом деле это очень трудоемкое занятие. И всегда, как бы хорошо ни были проведены подготовительные работы, возникают дополнительные и непредвиденные задачи, которые тоже требуют решения. Всегда. Помню, мы как-то приехали на один объект, а там... плавают выдры! Загнали туда экскаватор - и он утонул по башню… Было даже чуточку страшновато. Но, к счастью, все разрешилось благополучно.

Зато именно в таких условиях «закаляется сталь», приобретается бесценный опыт. Строительство обхода села Лосево и города Павловска не стало исключением.

- Наша компания научилась на этом объекте многому. Не совру, если скажу, что это самый крупный проект в истории нашего предприятия, - подчеркивает Алексей Ковалев. - Наш участок длиной 10 километров, плюс 1 километр основного хода - там, где новая трасса пересекается с существующей. Это подъезды, стыковка… Целое множество различных элементов. Даже по количеству единиц техники (25) и занятых на этой стройке людей (около 150) в практике нашей компании еще ничего подобного не было! Это на самом деле очень интересный и хороший для нас опыт.

Кроме того, на обходе компания открыла новые для себя материалы. В частности, геокомпозитные маты (гидроматы).

- Мы раньше с этим не работали. Наши люди проходили обучение на специальных курсах, закупалось дополнительное оборудование. Мы подошли к этому вопросу со всей ответственностью, - отмечает генеральный директор ООО «МегаДорСтрой».

«ДОСТОЙНО И КРАСИВО»

Генеральным подрядчиком строительства обхода села Лосево и города Павловска является ООО «Трансстроймеханизация» (ТСМ), сами работы ведутся по заказу «ГК Автодор».

Как рассказывает Алексей Ковалев, знакомство с ТСМ началось с того момента, как ООО «МегаДорСтрой» предоставил этой компании дорожно-строительную технику в аренду. ООО «МегаДорСтрой» рос и активно развивался и со временем стал сотрудничать с ООО «Трансстроймеханизация» еще более тесно. Например, компания Алексея Ковалева проявила себя при строительстве обхода Усмани и на втором этапе трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург («Нева»). В ТСМ поставили галочку и позвали ООО «МегаДорСтрой» в Лосево и Павловск.

- Требования ООО «Трансстроймеханизация» жесткие: и к качеству, и к срокам. Необходимо всегда держать марку, - подчеркивает Алексей Ковалев. - Будем рады, если после Лосево и Павловска мы продолжим наше сотрудничество. Но сначала надо достойно и красиво закончить свои работы здесь, на обходе. Сейчас это самое важное.

Дорожники утверждают, что трасса строится на века!

ОТДЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Еще одним важным фактором работы на обходе Лосево и Павловска стал личностный рост сотрудников. Алексей Ковалев признается: «За эти два года мои люди заметно выросли. Если раньше мне приходилось организовывать все процессы в «ручном режиме», то теперь у меня есть на кого положиться».

Генеральный директор ООО «МегаДорСтрой» тоже приобрел на этом объекте много полезных знаний, хотя за плечами у него и так огромное множество успешно реализованных проектов. Будучи выпускником МАДИ, Алексей Ковалев долгое время работал в ведущих дорожно-строительных компаниях, в том числе в известном в профессиональных кругах АО «Центродорстрой».

- Каждый проект - это отдельная история. Не бывает одинаковых объектов, они все индивидуальные. Но от этого наша работа становится не только сложнее, но и интереснее, - заключает генеральный директор ООО «МегаДорСтрой».

ЗНАЙ НАШИХ!

В беседе с журналистами генеральный директор ООО «МегаДорСтрой» Алексей Ковалев отметил целый ряд сотрудников компании, отдельно выделив руководителей. Это:

Начальник участка Павел Иванович Ефремов. Он в основном занимается альтернативным проездом.

Начальник участка Расим Аюбович Аюбов. В его сферу ответственности входит гидроизоляция откосов с основанием и устройсто габионов с матрацами Рено.

Автор: Михаил БОБРЫШЕВ.