Универсальная сила

ДРЕНАЖ ТЕПЕРЬ ТОЖЕ НАШ

На объекты обхода Лосево и Павловска первые подразделения ВМСТК вышли уже весной 2017 года - переустраивать сети федеральных операторов связи. Одновременно тогда выполняли работы и на первом, и на втором, и на четвертом этапах строительства дороги М-11. Построили и сетчатые ограждения от животных. Провели устройство кабельной канализации автоматической системы управления дорожным движением, проложили кабели связи и электроснабжения данной системы. Этими видами работ, кстати, занимались одними из первых в России.

- Эти системы помогают обеспечивать безопасность на дорогах, - рассказывает нам заместитель генерального директора ВМСТК Алексей Голубых.

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- Благодаря им участники дорожного движения своевременно оповещаются об обстановке на всем протяжении трассы - от погодных условий до скоростных режимов. Соответственно, могут безопасно и беспрепятственно проезжать.

А сейчас бригады предприятия заканчивают устройство барьерных ограждений, которых на этом участке М-4 потребовалось смонтировать более 300 км, и 80 процентов из них на счету ВМСТК. «Барьерка» - один из завершающих этапов строительства и производится после укладки асфальтобетона, уплотнения обочин, озеленения. «После нас, можно сказать, только разметку сделать остается и движение пустить», - констатировали специалисты предприятия.

Главное, что обращает на себя внимание, - какие разноплановые работы выполняет эта организация. Практически каждый год на каждом объекте ВМСТК осваивает какой-нибудь новый вид деятельности! Вот и на обходе Лосево и Павловска впервые произвели устройство дренажей для отвода грунтовых вод.

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ОКНО В ПАРТНЕРСТВО

Сотрудничество предприятия с «Трансстроймеханизацией» началось еще в 2011 году, когда в районе новой развязки в Люберцах на автомагистрали М-5 потребовалось в короткие сроки демонтировать старые и вставить новые шумозащитные окна в трех десятках прилегавших к трассе домов. Сработали быстро, качественно, и на следующий год воронежцам предложили сделать такое же остекление на реконструируемом участке трассы М-9, а заодно - заняться и прокладкой канализации. Вновь сделали все качественно и в срок. Дальше были Старошереметьевское шоссе, переустройство и переключение линий связи при строительстве третьей ВПП в самом аэропорту, работы на М-4 в Московской, Тульской и, конечно, Воронежской областях.

- В сотрудничестве с ТСМ мы росли год от года, - говорит Алексей Голубых. - Это позволяет нам и увеличивать выручку, и создавать новые рабочие места. Но ответственность огромная: нужно быть заточенными на интересы стройки, партнера, заказчика. Мало уметь многое, любой вид работ должен выполняться с безусловным качеством и в максимально сжатые сроки. Для этого прежде всего нужны надежные, высококвалифицированные рабочие и инженеры, которых у нас уже более ста человек. Руководят производством на месте Николай Попов, Алексей Аксинин, Степан Нюдюльчиев, Сергей Тихонов. Им необходимо уметь эффективно выстраивать все процессы под круглосуточный режим работы. И техника, инструмент, само собой, нужны под стать нашим людям. На предприятии сейчас более пятидесяти единиц самой разной современной и высокопроизводительной техники, в том числе для монтажа барьерных ограждений. Когда все это работает как следует, вроде бы само собой получается, что навыки, квалификация людей тоже растут постоянно. Соответственно, быстрее выполняем свои задачи на объектах. А быстрее - значит, и объемы можем большие освоить…

К слову, помимо работ на этом обходе и также на субподряде у ТСМ подразделения ВМСТК сейчас одновременно ведут горизонтально-наклонное бурение под переустройство газового трубопровода диаметром более 1000 мм на автодороге М-5. Работа на магистральных трубопроводах, как вы понимаете требует, и специальных технических решений, и установок, и, само собой, профессионализма людей. И все это у ВМСТК есть. Но и это не все. На участке магистрали М-1, где идет реконструкция с расширением проезжей части, воронежские специалисты приступили к привычной для таких строек работе по замене окон гражданам, которые проживают вдоль трассы.

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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Малявкин, генеральный директор ООО «Воронежская межрегиональная строительно-торговая компания»:

- Строительство дорог - от первого колышка до сдачи объекта - включает десятки видов работ. У каждой - свои технологии, очередность, сроки, исполнители. И весь связанный с этим комплекс задач должен быть увязан, чтобы стройка продвигалась эффективно. На дорогах, которые строят такие мощные компании, как «Трансстроймеханизация», это получается на самом высоком уровне. Во-первых, за счет четкой организации работ с их стороны, во-вторых, благодаря тому, что их подразделения способны осуществить любой масштабный проект, а круг надежных партнеров-субподрядчиков всегда готов выполнить необходимые объемы с должным качеством и в отведенное время.

Знай наших!

За годы работы в дорожно-строительном комплексе России «Воронежская межрегиональная строительно-торговая компания» принимала участие в строительстве, реконструкции и комплексном обустройстве следующих крупнейших объектов:

- транспортная развязка на 27 км М-1 «Беларусь»

- 58-97 км (1-й этап), 97-149 км (2-й этап) 208-258 км (4-й этап) скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург;

- 517-544 км автодороги М-4 «Дон»;

- 334-543 км скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург (6 этап, строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатация на платной основе);

- строительство рамных конструкций системы стационарного контроля (система «Платон»);

- автодороги Шереметьево-1 - Шереметьево-2 (Старошереметьевское шоссе);

- аэродром международного аэропорта Шереметьево (1-я очередь реконструкции);

- 21-225 км М-4 «Дон» (1-й пусковой комплекс 5-й очереди строительства - комплексное обустройство для последующей эксплуатации на платной основе).

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Факты в цифрах

За одни сутки подразделения ВМСТК способны построить и смонтировать:

- 3 км барьерного ограждения дорог;

- 1000 м кабельной канализации;

- 10 км кабелей связи;

- 3 км силовых кабелей;

- 2 км сетчатого ограждения;

- 50 - 100 кв. м оконных конструкций.

Автор: Михаил БОБРЫШЕВ.