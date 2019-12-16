ВТБ почти на треть увеличил кредитный портфель в Воронежской области

Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц за отчетный период увеличился на 8% и достиг 84,4 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Воронежской области на 1 октября 2019 года составил 76,9 млрд рублей (+34% с начала года), основная его часть приходится на средний и малый бизнес – 47,2 млрд рублей (+42%). Наиболее значительно в отраслевой структуре кредитного портфеля СМБ представлены компании пищевой промышленности и сельского хозяйства (47%), жилищного и коммерческого строительства (20%), торговли (12%).

Объемы гарантий и аккредитивов корпоративных клиентов за период с января по сентябрь 2019 вырос на 45% и составили 21 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель ВТБ в Воронежской области за три квартала 2019 года увеличился на 20%, до 39,2 млрд рублей. Наибольшая доля приходится на ипотеку – 17 млрд рублей. Портфель кредитов наличными на отчетную дату составил 15,6 млрд рублей (+18% с начала года), автокредитования – 2,1 млрд руб. (+8%). Портфель привлеченных средств частных клиентов увеличился на 18% и на 1 октября достиг 56,1 млрд рублей.

Объем выдачи розничных кредитов с января по сентябрь вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 13,4 млрд рублей. Более половины занимают кредиты наличными – 7,2 млрд рублей (+11% к показателю 2018 года). Объем продаж ипотеки составил – 5,1 млрд рублей (+11%), автокредитов – 1,1 млн рублей (+4%).

Управляющий ВТБ в Воронежской области, вице-президент Владимир Пенин отметил: «Согласно стратегии развития ВТБ мы должны стать банком первого выбора для наших клиентов – как корпоративных, так и розничных. Перед нами стоит задача быть экспертом, сопровождающим в решении важных вопросов и предоставляющим лучшие комплексные предложения. И это удается благодаря глубокому пониманию потребностей наших партнеров. Рост кредитного портфеля почти на треть говорит о верном курсе развития ВТБ в регионе». Банк ВТБ (ПАО).