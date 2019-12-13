Экономика Воронежской области – третья в центральной России

11 декабря в зале заседаний конгресс-центра Торгово-промышленной палаты РФ прошла презентация Воронежской области. Губернатор рассказал об экономическом, промышленном потенциале региона, озвучил меры господдержки инвесторам и привел примеры крупных проектов, которые они реализуют.

«РЕГИОН, КУДА НУЖНО ПРИХОДИТЬ»

Презентация прошла под девизом: «Понимаем бизнес – удивляем возможностями!». Президент ТПП РФ Сергей Катырин в своем вступительном слове отметил хороший инвестиционный климат в Воронежской области:

- Регион динамично развивается, это подтверждают цифры в промышленности и сельском хозяйстве. Мы воочию видели, как партнеры, в том числе зарубежные, реализуют проекты в индустриальном парке и в особой экономической зоне. Но, тем не менее, есть большое количество проектов, которые сегодня в работе, и есть еще куда вкладываться. Воронежская область - регион, куда нужно приходить, - отметил Сергей Катырин.

НЕПРЕРЫВНЫЙ РОСТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ТЕЧЕНИЕ 10 ЛЕТ

Затем выступил губернатор Александр Гусев. В своей презентации он отметил, что экономика Воронежской области занимает в Центральном федеральном округе третье место после Москвы и Московской области. Рост экономики региона составляет 3–4% в год, валовый региональный продукт - триллион рублей. За пять лет в экономику области инвестировано 1,4 трлн рублей.

Уверенную динамику роста демонстрируют сельское хозяйство и промышленность.

- Непрерывный рост в промышленности наблюдается десять лет подряд. Ее основу составляют обрабатывающие отрасли (около 80% в структуре) и электроэнергетика. По итогам прошлого года объем промышленного производства превысил 540 млрд рублей, по итогам текущего – будет более 600 млрд, - сообщил Александр Гусев.

Также он отметил высокий потенциал региональной промышленности в сфере производства высокотехнологичной продукции. Ее удельный вес уже сейчас приближается к 50%. Александр Гусев подчеркнул, что в области есть ряд уникальных производств, что свидетельствует о сохранении высоких профессиональных компетенций и наличии достаточного количества высококвалифицированных кадров. В их числе – производство ракетных двигателей для ракетоносителей «Протон», единственное в РФ производство пассажирских дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетов и ряд других.

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Далее губернатор рассказал о развитии в Воронежской области сельского хозяйства:

- Более 80% территории заняты черноземами. Активно развиваются молочный и мясной кластеры. Объем производства молока за прошлый год увеличился на 7,4%, мяса - на 20%. Позитивная динамика сохраняется и в текущем году. Созданная сырьевая база позволяет приступить к реализации проектов, связанных с глубокой переработкой сырья. Отличительная особенность сельского хозяйства Воронежской области - внедрение органического земледелия.

По словам Александра Гусева, одной из привлекательных черт региона является обеспеченность высококвалифицированными кадрами:

- Структура кадрового потенциала свидетельствует о том, что Воронежская область обеспечена трудовыми ресурсами как в количественном, так и в качественном отношениях. Ежегодный выпуск студентов составляет более 30 тысяч человек.

В РЕГИОНЕ РАБОТАЮТ ПЯТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ

Губернатор также рассказал о мерах господдержки инвесторов. В Воронежской области сформирована эффективная система, включающая в себя целый спектр региональных институтов развития. Они позволяют комплексно реализовывать меры как организационно-правовой, так и финансовой поддержки: предоставление земельных участков и инфраструктуры на безвозмездной основе, налоговых и таможенных льгот, обеспечении кадрами.

На территории области функционируют пять индустриальных парков общей площадью свыше 1,4 тыс. га, где размещено более 100 производств, создано уже 5 215 высокопроизводительных рабочих мест.

- Каждый год в индустриальных парках происходит запуск новых производств и расширяются мощности уже действующих предприятий. Наряду с уже созданной инвестиционной инфраструктурой в марте прошлого года создана территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногороде Павловск. Инвестор, который размещает здесь свое новое производство, получает пакет налоговых льгот, сравнимый с режимом особых экономических зон, - подчеркнул губернатор.

«ПРИГЛАШАЕМ К СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ»

Кроме того, Александр Гусев подробно рассказал об особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Центр». Ее общая площадь – 220 га. Это позволит разместить на территории ОЭЗ до 20 высокотехнологичных производств. После освоения стартовой площадки планируется создание филиальной сети в районах Воронежской области. Планируемый объем инвестиций составит 200 млрд рублей. Резиденты особой экономической зоны получают широкий спектр налоговых преференций на всех уровнях – федеральном, региональном и местном.

- Правительство Воронежской области неукоснительно выполняет взятые на себя финансовые обязательства в части имеющихся мер государственной поддержки – льготного налогообложения, компенсации понесенных затрат на строительство инфраструктуры, льготной аренды земельных участков, а также предоставления залога. Такой подход позволяет крупнейшим российским и зарубежным компаниям реализовать на территории нашего региона масштабные инвестиционные проекты. Это такие компании как «Лесафр», «Сименс», «Пирелли», «Евроцемент групп», «ЭкоНива», «Фурукава», «Бионорика» и многие другие, - сказал Александр Гусев.

Отдельно глава региона обратил внимание на развитие IT-сферы и малого бизнеса в Воронежской области.

- Правительство области оказывает всестороннюю поддержку и помощь партнерам, заинтересованным в установлении долгосрочного сотрудничества. Приглашаем к совместной работе на территории Воронежской области, - обратился в заключение к участникам мероприятия Александр Гусев.

Затем об основных отраслях экономики региона подробнее рассказали руководители профильных подразделений правительства области и руководители воронежских предприятий.