Развязка близка: Обход села Лосево и города Павловска

Автор: Михаил БОБРЫШЕВ.

Сейчас здесь все говорит о том, что работы близки к завершению, хотя по плану сдача объекта через год. Но такова традиция флагмана дорожно-строительной отрасли России - компании «Трансстроймеханизация» (ТСМ) - все свои объекты сдавать на год раньше.

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Сильные решения для слабого основания

- Объекты у нас по всей стране, и мне удалось поработать на них от Москвы до Сахалина, - рассказывает руководитель проекта на строительстве обхода Лосево и Павловска Олег Иванов, сопровождающий нас по новой трассе. - И могу сказать, что этот участок - самый сложный за последние годы. Сами посмотрите: вот насыпь высотой 25 метров, считайте, с десятиэтажный дом, а там подальше - выемка 12 метров. И так на всем протяжении дороги. В сравнении с равниной, как на М-1, где наша компания сейчас тоже работает, непросто было. В общей сложности более 10 млн кубометров земляных работ здесь произвели. Плюс потребовалось дополнительно укреплять откосы с применением геосинтетических и каменных материалов (матрасов Рено). Главное - много меловых отложений, слабых грунтов, которые на многих участках выявились уже в ходе работ. Соответственно, пришлось проводить и дополнительные мероприятия по укреплению основания дороги, замене и стабилизации грунтов.

- И все равно на год раньше все сделали? - спрашиваем.

- Ну да, традиция такая: вопреки любым обстоятельствам доказывать прежде всего самим себе, что можем лучше, быстрее. И качественнее.

О качестве здесь не привыкли говорить отвлеченно. Особенно учитывая, что ТСМ по так называемому контракту жизненного цикла предстоит этот участок дороги и обслуживать - 20 лет. Потому сейчас не только стандарты и требования, но и элементарный расчет подсказывает, что лучше больше вложить сейчас, на этапе строительства в более надежный и долговечный монолитный бетон для сооружений, например, чтобы иметь меньше проблем на этапе эксплуатации. Освоили и новые для ТСМ виды укрепления откосов выемок. На меловых выемках скорректировали решения и ведут укрепление откосов матрасами Рено, как раз чтобы в дальнейшем не было никаких проблем. Словом, думать надо на два десятилетия вперед минимум. Уже полученный опыт в ТСМ считают интересным и однозначно положительным. Хотя есть нюансы, плюсы и минусы, контракты жизненного цикла закладывают новую идеологию содержания автодорог.

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Досталось и воронежцам

Такие масштабные строительные проекты, нацеленные, говоря официально, на развитие сети современных федеральных дорог, обеспечивающих безопасное и беспрепятственное движение по стране, хороши не только сами по себе для водителей и их пассажиров, для грузоперевозок. На таких стройках развиваются специалисты транспортного строительства, способные решать любые задачи. Растут люди соответственно: был прораб - стал старший прораб и так далее, каждый год на ступеньку человек вырастает.

- На самом деле самое важное для успеха любого дела - квалифицированные кадры, их опыт плюс отличная техника. У нас все это есть, - говорит заместитель генерального директора ТСМ Сергей Титов.

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- Но столь же важно, чтобы такими же качествами обладали наши субподрядчики. Среди них, надо отметить, десятки воронежских предприятий. Это и мощные мостоотряды, и строительные, и небольшие специализированные организации. Наша задача как генподрядчика - организовать и координировать все процессы так, чтобы десятки самых разных фирм могли эффективно выполнять свои работы на объектах, четко взаимодействовать друг с другом. И, конечно, самим быть в этом плане на высоте, чтобы все задачи, которые перед нами ставит наш заказчик - «ГК Автодор», выполнялись качественно и опережающими темпами. Как раз благодаря тому, что заказчик нашел такую возможность, мы смогли увеличить темп производства и сократить сроки. Достаточно сказать, что если в прошлом году объем выполненных работ здесь составил 15 млрд руб., то в этом будет 40.

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Поспешай не торопясь

Впечатляет даже простое перечисление завершающих работ, которые сейчас ведутся на современной трассе. Отделочные работы с устройством откосов, освещение - монтаж сетей и мачт, шумозащитные экраны, барьерные ограждения, разметка, укрепительные работы, устройство откосов, водоотводящих канав, очистных сооружений, кюветов, сетчатого ограждения, сельскохозяйственных переездов, полосы отвода, планировка с обустройством, озеленением. Замечаем симпатичные голубые сооружения - оказалось, туалеты, они хотя и типовые, из сэндвич-панелей, но на разных трассах цвета различаются. Но чтобы все перечислить, газеты не хватит. А ведь рядом работают еще и на альтернативной платному участку дороге. Но каждый из сотен элементов стройки - это единый комплекс дороги, за который и отвечает генподрядчик.

- Готовность участка на сегодня более 90%, остается завершить комплекс обустройства и провести переустройство магистрального газопровода, - сообщает Сергей Титов. - Стараемся и готовимся, чтобы сдать его раньше контрактного срока. Основной вопрос на сегодня связан с переустройством магистрального газопровода. Самое главное, что, когда сдадим, уже через месяц никто не вспомнит, как тут в прежние годы сложно было ездить, какие пробки были… К хорошему люди привыкают быстро, и это правильно. А мы пойдем дальше. Конечно, только торги все покажут, но надеемся, что и на объектах государственной компании «Автодор» мы еще сможем поработать.

Наша справка

- Плановый инвестиционный период строительства участка категории 1Б автодороги М-4 «Дон» на 633-715 км в обход Лосево и Павловска в Воронежской области - 2016 - 2020 годы.

- Общая протяженность участка с четырьмя полосами движения - 85,17 км.

- В составе участка построены 34 мостовых сооружения.

- Прогнозируемая интенсивность движения - более 20000 автомобилей в сутки.

Сказано

Владимир Монастырев, генеральный директор ООО «Трансстроймеханизация»:

«В числе основных принципов работы нашей компании - технологичность. Без новейшей строительной техники и применения инновационных технологий строительство современных автодорог невозможно.

Нас никогда не пугала географическая удаленность, и мы умеем оперативно концентрировать людские, технические и материальные ресурсы в любой точке России.

Неизменными для нас остаются только высокое качество работ, уважение интересов заказчика, партнеров и потребителей, внимательное отношение к сотрудникам.

Благодаря таким принципам «Трансстроймеханизация» была и остается лидером транспортного строительства России».

В тему

Первый в стране так называемый контракт жизненного цикла - на строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на платной основе сроком на 20 лет был заключен с дочерней структурой «Трансстроймеханизации» на обходе Воронежа, а затем - на обходе Новой Усмани.

Как раз в этом году по первому контракту после первого гарантийного срока в семь лет был отфрезерован и заменен верхний слой асфальтобетонного покрытия. Через пять лет должен быть произведен уже капитальный ремонт дорожного покрытия, а после 20 лет эксплуатации - капитальный ремонт обхода.