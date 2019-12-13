В Воронежской области для проведения акции «Тест по истории Отечества» было открыто 204 площадки

В преддверии предстоящего Года памяти и славы, объявленного Указом Президента РФ, состоялась масштабная международная акция, которая прошла во всех регионах России и 42 зарубежных странах. Организован тест по истории Отечества в рамках масштабного проекта «Большая история», который инициировали к Году памяти и славы Молодежный парламент при Государственной Думе и некоммерческие организации. В 2020 году планируется проведение ряда массовых акций и событий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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13 декабря воронежцы смогли проверить свои знания истории Отечества на 204 специально организованных площадках во всех районах области в библиотеках и образовательных учреждениях, а также на сайте проекта кдгр.рф. Онлайн тестирование было доступно в течение всего дня по московскому времени. В Воронежской области по традиции организаторами мероприятия выступили Молодежный парламент Воронежской области и Комитет Воронежской областной Думы по образованию, науке и молодежной политике.

Проверка знаний по истории включала 40 заданий, которые охватывают все периоды существования российского государства. В тесте были вопросы о военных событиях и выдающихся личностях, об отечественной культуре и искусстве, спорте, достижениях в науке и географических открытиях. Задания подготовлены учеными Военного университета Министерства обороны РФ.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что большая часть участников акции в регионе – школьники и студенты, и именно стимулирование молодежи к изучению истории своей страны является основной целью проекта.

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– Главная задача проекта – повысить интерес к изучению истории страны и малой родины, особенно у школьников и студентов. Деятельность депутатов Воронежской областной Думы и молодежного парламента направлена, в том числе, на воспитание молодежи в духе патриотизма. Этому способствуют различные акции, которые организуют парламентарии в своих избирательных округах, и образовательный проект облдумы «Парламентский урок», в рамках которого наши депутаты рассказывают школьникам и студентам об истории Российского и Воронежского парламентаризма, основных законах страны и области. Уверен, что сегодняшняя акция, в организации которой парламент традиционно принимает участие, позволит не только проверить уровень знаний, но и в очередной раз напомнит о славных событиях истории Отечества, позволяющих гордиться нашей страной, – сказал Владимир Нетёсов.

Как сообщила председатель Молодежного парламента Воронежской области Елена Бойкова, результаты теста будут озвучены в январе 2020 года.

– Молодежный парламент региона вместе с Воронежской областной Думой традиционно помогает в организации и проведении акции «Тест по истории Отечества». Хочу поблагодарить наших представителей в муниципальных районах, которые активно участвовали в подготовке площадок для тестирования, информировании учебных заведений. Результаты акции будут озвучены в январе, – рассказала Елена Бойкова.

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Международная акция «Тест по истории Отчества» проводится с 2015 года в рамках федерального проекта Молодежного парламента «Каждый день горжусь Россией!».

Миссией акции «Тест по истории Отечества» является патриотическое воспитание, широкое привлечение внимания молодежи к необходимости сохранения и популяризации истории Отечества, повышение уровня исторической грамотности граждан Российской Федерации.

В 2018 году Международная акция, ставшая традиционной, собрала 748149 участников из России и 37 стран мира. Для тестирования была организована работа 7519 площадок по всей стране. Воронежская область вошла в 10-ку регионов по числу жителей, вовлеченных в акцию.