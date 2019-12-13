Дед Мороз из Великого Устюга: Мне говорят: "Мы хотим обняться!"

12 декабря в Воронеж прибыл автопоезд с Всероссийским Дедом Морозом. Не на белой тройке – потому что снега нет. Дедушка пошутил, что так выполняет желание детей коммунальщиков, которые скучают без родителей, пока те «борются» с сугробами, но обещал к Новому году сотворить волшебство и украсить город белым нарядом. Ну а пока есть дела поважнее – поздравить воронежцев!

13 декабря в 15.00 в ТРК «Арена» (б.Победы, 23б) волшебник из Великого Устюга ждет горожан на праздник с песнями, танцами и фотосессией. А перед этим дедушка поздравит детей из многодетных и малообеспеченных семей и тех, у кого нет родителей. Дед Мороз приготовил подарки для ребят с ограниченными возможностями центра реабилитации «Парус надежды» и организации «Искра Надежды», для 80 воспитанников детского дома. Навестит зимний Волшебник 10-летнюю Юлю Соболеву, страдающую от сахарного диабета…

- Мне говорят: мы хотим обняться! Это для меня дорогого стоит! Я радуюсь, когда вижу радость в глазах малышей, особенно ребятишек с непростой судьбой, - признался дедушка.

Волшебник признается, хоть живет сотни лет, но всегда на волне с детьми, знает все модные увлечения – танцы, рэп.

- Есть у меня в тереме волшебный телескоп, в который я в течение года смотрю за каждым ребенком, много ли он делает добрых дел. Чтобы знать, точно ли тот подарок, что загадал, дарить. Если нет – могу пошалить: плохо учился, не готовил уроков, мало читал – подарю подарок с намеком – книгу! – шутит волшебник.

СЕЙЧАС ПРОСЯТ ПОДАРИТЬ ГИРОСКУТЕРЫ И САМОКАТЫ

- Дедушка, за столько сотен лет, что вы живете, наверное, все варианты стихов, песен, танцев выучили! Чем вас можно удивить? И кому это удалось за последнее время? – поинтересовалась «Комсомолка» у волшебника.

- Чем-то новым! А еще меня могут удивить взрослые! Если смогут прочитать свое любимое четверостишие! Например, из поэзии Серебряного века – вот это будет для меня приятным сюрпризом, – хитро улыбнулся дедушка. – А вообще меня последнее время удивляют ребятишки, которые читают стихи собственного сочинения. Я-то сам лаконичные стихи придумываю: вчера весь день в телефон глядел, сегодня найди время для добрых дел!

Дед Мороз признался, что в среднем ему приходит по 230 тыс писем в месяц.

- Треть из них – от взрослых. Спектр желаний очень большой, все хотят что-то новенькое! Раньше простой конструктор был в новинку, потом тамагочи просили, игру «Волк ловит яйца», кубик Рубика. Сейчас часто просят что-то на колесах: гироскутеры, в этом году стали просить самокаты, но не простые, а электрические, с мотором. Последние два года много запросов на квадрокоптеры. Такие подарки пришли на смену телефонам и планшетам. Но радует, что дети продолжают просить и книги, шашки, шахматы и интеллектуальные игры. Просят домашних питомцев и даже братиков и сестричек. Много пожеланий здоровья родным. А вообще, сейчас дети взрослеют быстрее и их желания часто очень серьезные. Просят, чтобы я все войны на Земле прекратил и всех людей счастливыми сделал, болезни страшные победил, чтобы дедушки-бабушки дольше жили и улыбались, – поделился Дед Мороз.

Волшебник признался, что никогда не дарит оружие – пистолеты, автоматы и все такое, его философия строится на принципах добра.

Дед Мороз в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Эх, почему Дед Мороз приходит только перед Новым годом, а не каждую субботу? – грустно прошептал школьник Лева.

- Потому что тогда не будет праздника – мы к нему привыкнем! – ответил Дед Мороз.

Спросили ребята, видел ли дедушка своего западного коллегу – Санта Клауса.

- На день рождения ко мне приезжал в ноябре. Подарил волшебную вазу. Все нет времени ее опробовать: каждый день навещаю ребятишек!

В этом году Воронеж стал 16-м в новогоднем вояже Деда Мороза по стране.

В прошлом году зимний волшебник попробовал воронежские сосульки, посетил слабослышащих детей, побывал в Михайловском кадетском корпусе.