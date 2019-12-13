Выходные в Воронеже: праздник с Дедом Морозом из Великого Устюга, "Читай-болтай"

ВСТРЕЧА С ДЕДОМ МОРОЗОМ

13 декабря Дед Мороз из Великого Устюга встретится на городском празднике с воронежцами. Главный новогодний волшебник приедет в столицу Черноземья уже в четвертый раз. Встретиться с главным символом Нового года горожане смогут 13 декабря в 15.00 в ТРК «Арена» (б.Победы, 23б).

Дед Мороз в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЧИТАЙ-БОЛТАЙ

В столице Черноземья с 13 по 15 декабря пройдет фестиваль «Читай-Болтай», второй по счету. Гостей ждет три дня общения с писателями, иллюстраторами, издателями, переводчиками, экспертами по детскому чтению, а также просветительские и игровые мероприятия для всей семьи. Организаторы обещают пять тонн новинок литературы от ведущих книжных издательств России. Также в программе четыре спектакля, три выставки иллюстраций и многое другое.

Фестиваль пройдет во Дворце творчества детей и молодежи (пл.Детей, 1). Вход свободный. Программу читайте здесь.

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МУЗЕЙ В КИНО «Микеланджело: Любовь и смерть»

14 декабря кинотеатр "Спартак" покажет фильм о Микеланджело. Один из важнейших художников эпохи Возрождения стал объектом новой масштабной выставки в Национальной галерее в Лондоне. Автор величайших шедевров мировой культуры (Сикстинской капеллы, статуи Давида и «Манчестерской Мадонны») был и живописцем, и скульптором, и архитектором. Новый фильм о страстном и ярком творце исследует корни творчества Микеланджело и пытается создать максимально полный портрет великого художника. Начало в 15.00.

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ПРЕМЬЕРА В ДРАМЕ

Театр драмы имени Кольцова в новом сезоне сыплет премьерами как из рога изобилия. Не так давно показали "Тиля", а в декабре труппа уже представила воронежцам очередную новинку. Режиссер Владимир Петров поставил «Маскарад» по Лермонтову. Интрига, жестокое общество, невинная жертва обстоятельств: в театре считают, что история Евгения Арбенина и его молодой жены Нины, которую он убил из ревности, никогда не утратит своей актуальности, несмотря на то, что Лермонтов писал о Петербурге 30-х годов XIX века. Ведь любовь, коварство, предательство – все эти страсти живы в любом обществе всех времен. Да и вообще зрители соскучились по социальной трагедии. Подробнее...

Премьеру покажут 14 декабря в 18.00 (16+).

ТЕАТР В КИНО «Осенняя соната»

14 декабря в 18.00 кинотеатр "Спартак" проведет трансляцию из театра "Современник". Покажут "Осенюю сонату" по Бергману. История, рассказанная в спектакле, хорошо всем знакома благодаря знаменитому фильму, но режиссер и артисты попробовали найти собственные «отмычки». Не разрушая психологические связи, заданные в тексте, в «Современнике» пытаются выстроить драму и через печальное, и через смешное, зачастую прибегая к острым, гротесковым формам. «Мать и дочь, найдя утешение в объятиях друг друга, начинают долгий и тяжелый разговор о любви, о непонимании, полный упреков взаимных и претензий, поцелуев и обвинений. Дуэт двух прекрасных актрис Марины Нееловой и Алены Бабенко.

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ВСТРЕЧА С ПАВЛОМ КОНЮХОВЫМ

15 декабря с воронежцами встретится путешественник, художник, писатель Павел Конюхов. На творческой встрече он расскажет о своей книге «Сибирский переход». Воронежцы узнают, как Конюхов покорял Север на велосипеде, ночевал в палатке в - 60 градусов, обходился за границей без знания английского и почему впервые увидел сына через четыре месяца после его рождения. Встреча пройдет в 11.00 в «Амитале на Пушкинской». Вход свободный.

ТЕАТР В КИНО «Аудиенция»

15 декабря в 18.00 в кинотеатре "Спартак" трансляция из лондонского театра "Гилгуд". Покажут легендарный спектакль «Аудиенция» с Хелен Миррен в роли Елизаветы II. За исполнение «королевской» роли актриса была награждена премией «Оскар» в 2007 году. Автор пьесы «Аудиенция» - Питер Морган, сценарист фильма «Королева». Режиссером театральной постановки является Стивен Долдри («Билли Эллиот», «Чтец»). На протяжении 60 лет королева Елизавета II проводила в Букингемском дворце серию аудиенций для каждого из девяти премьер-министров Великобритании. Существует негласное правило для обеих сторон о неразглашении подробностей бесед этих встреч. «Аудиенция» нарушает это правило и представляет ряд предполагаемых диалогов между королевой и премьер-министрами, от Черчилля до Кэмерона...

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КОНЦЕРТ ТИМУРА ШАОВА

15 декабря в Воронеж с концертом приедет человек-оркестр Тимур Шаов - автор-исполнитель, бард и сатирик, поэт и музыкант. Он 20 лет на сцене. Его бьющий фонтаном поэтически-музыкально-сатирический дар довольно сложно классифицировать. Острые, едкие, до коликов смешные песенки Тимура Шаова, именно так он называет свои музыкальные сюжеты, не вписываются в жанр бардовской песни.

- Именовать свои произведения песнями, значит, брать на себя большую ответственность. Вот, к примеру, «Мишель» группы «Битлз» или, скажем, «Журавли» - действительно песни. Я же пишу в легком стиле, вот и говорю о своих творениях иронично, - отмечает автор. - Я - пересмешник, а мои песенки - это полупародии. Мне это в кайф, стараюсь все это делать легко, не заморачиваясь. Я не считаю то, что делаю, поэзией. Когда читаю Бродского, Пастернака, Ряшенцева, Левитанского, вижу, что это поэты. А когда я пишу, понимаю, что я не пишу поэзию. Я пишу песни. И с самого начала это были песни для моих друзей. Они имеют абсолютно прикладное значение, в том смысле, что если поднялось настроение у моих друзей, если они посмеялись, я считаю свою задачу выполненной.

Артист представит воронежским поклонникам новый альбом «Тайное знание Гидрометцентра». Концерт пройдет 15 декабря в ВКЗ начало в 19.00.

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ВЫСТАВКА О ВРЕМЕНАХ ГОДА

В музее имени Крамского открылась выставка «Образы России. Весна, лето, осень, зима… и снова весна».

- Подзаголовок выставки, позаимствованный у известного корейского режиссера Ким Ки Дука, раскрывает основную тему экспозиции – цикличность смены времен года. Четыре сезона, идущие друг за другом, связаны с рождением, расцветом, постепенным угасанием, и новым возрождением природы. Четыре сезона – четыре раздела выставки. Каждое время года представлено графическими листами и керамикой, - сообщили организаторы.

Графика знакомит как с городскими, так и сельскими пейзажами России. Соседство графики и керамики дает возможность сравнить, как по-разному действуют художники, создавая образы в плоскости листа или в объеме. Часто стенки фарфоровых и фаянсовых изделий декорируют живописью, при этом некоторые элементы изображения обретают объем.

Всего на выставке представлено 77 работ: графика, живопись, керамика, финифть. Посмотреть ее можно по 19 января.

ВЫСТАВКА КОСТЮМОВ

В выставочном зале музея имени Крамского работает выставка «Театр костюма Марии Федоровой». Проект посвящен Году театра в России и представил образцы театрально-декорационного искусства, костюмы, графику, коллажи художницы, известного автора концептуального сценического костюма.

Воронежцам, в частности, показывают около 100 эскизов костюмов, графических произведений на тему театра, созданных автором начиная с 1970-х годов, - для театральных постановок по произведениям Лопе де Вега, Островского, Олеши, Брагинского и Рязанова, Мережко, для концертного исполнения балета «Демон» артистами Большого театра, для артистов Госоркестра РСФСР под управлением Леонида Утесова.

- Центр экспозиции - концертные костюмы артистов театра «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной. В костюмах «Красный распев», «Ситцы», «Игрушки», «Казачьи» прослеживается связь с народной мудростью, традиционностью и вечными ценностями, - отметили в музее. - Первые работы по народным мотивам, которые были созданы в начале 1970-х годов в легендарном Общесоюзном доме моделей одежды на Кузнецком мосту, куда художницу пригласил Вячеслав Зайцев, - экспонируются в разделе «Мода».

Цикл «Театр портрета» представил специальный участник выставки – сын художницы Даниил Федоров. Это портреты Александра Калягина, Валерия Фокина, Марка Захарова, Юрия Соломина, Константина Райкина, Олега Басилашвили, Алисы Фрейндлих, Владимира Этуша и других. Выставка дополнена тематическими видеофильмами, театральными афишами, буклетами и программками, каталогами, книгами, рисунками, фотографиями и документами из архива семьи.

Экспонаты представлены театральным музеем имени Бахрушина, Липецким художественным музеем, театром «Русская песня», из собрания Федоровых.

Выставка продлится по 19 января.