Новоронежские атомщики приняли участие в Международном форуме «Доброволец России-2019»

В делегацию Госкорпорации «Росатом» вошли представители 12 «атомных» городов – участников проекта интеллектуального волонтёрства «#ВМЕСТЕ».

В выставочной зоне Форума был развернут информационный стенд Росатома, где были представлены корпоративные волонтерские проекты. Проект Нововоронежской АЭС «Весь город на одной волне» представили помощник директора Инна Кудряшова и специалист Управления информации и общественных связей Ангелина Ерёмина. Суть проекта заключается в создании информационного контента для первого городского радио «Портал». Цель проекта – повысить уровень общественной приемлемости и лояльности к атомной энергетике в регионе присутствия Нововоронежской АЭС, а также информирование жителей города и ближайших населённых пунктов о событиях, происходящих на Нововоронежской АЭС и в атомной отрасли, тем самым, повышая уровень грамотности в вопросах атомной тематики.

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3 декабря стенд Росатома посетил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

В рамках деловой программы прошла открытая сессия по корпоративному волонтерству Росатома, на которой обсудили лучшие добровольческие инициативы атомной отрасли. Волонтеры приняли участие в экологической акции на Аллее устойчивого развития Росатома и в дендрариуме, а также посетили различные тематические мастер-классы, круглые столы и дискуссии.

5 декабря корпоративные волонтёрские проекты были представлены экспертной комиссии в состав которой вошли генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, заместитель председателя ВЭБ.РФ, генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Ирина Макиева, директор по персоналу Госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева, соучередитель сервиса «Профилум» и фонда «Друзья», почетный член ассоциации содействия развитию МШУ «СКОЛКОВО» Гор Нахапетян.

Алексей Лихачев поблагодарил всех за проделанную работу, за желание делать мир вокруг себя лучше, добрее и призвал не останавливаться на достигнутом.

«Если говорить о сути добровольческого движения, то здесь не должно быть границы между профессиональной и волонтерской деятельностями. Любой человек, который чувствует внутренний импульс, амбиции, вызов, не сможет разделить то, что он делает за деньги, а что - безвозмездно. Предлагаю эту деятельность заземлять в «атомных» городах, тем самым, втягивая в работу новых людей: руководителей наших институтов, заводов, предприятий и просто неравнодушных жителей», - отметил Алексей Евгеньевич.

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Справочно:

Идея интеллектуального волонтерства заключается в привлечении и объединении высококвалифицированных и социально активных работников предприятий к решению стратегических задач, стоящих перед городом. Уникальные знания и компетенции в разных областях, которыми обладают специалисты отрасли, являются ключом к реализации новых проектов, способных изменить качество жизни не только сотрудников предприятия, но и всего города. Тематика проектов не ограничена и направленна на улучшение качества жизни и экономический рост города.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 45 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969 г., третий – в 1971 г., четвертый – в 1972 г., пятый – в 1980 г. Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 г. и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 г. Энергоблок №6 НВАЭС сдан в эксплуатацию 27 февраля 2017 г., энергоблок №7 НВАЭС - 31 октября 2019 года.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС