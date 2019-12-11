Нововоронежская АЭС: «атомная» молодежь обсудила в Нововоронеже экологическую безопасность АЭС в международном пространстве

Научно-практическая конференция «Взгляд молодёжи: экологическая безопасность АЭС в международном пространстве», которая состоялась 11 декабря 2019 года в Нововоронеже, – это часть социально значимого проекта Нововоронежского политехнического колледжа НИЯУ МИФИ, победившего в конкурсе Фонда «АТР АЭС»*.

Её работа велась в четырёх секциях: «Человеческий фактор в атомной энергетике», «Воздействие АЭС на окружающую среду в районе расположения АЭС», «Радиационная безопасность АЭС» и «Социально-экологические проблемы и здоровье населения в районе расположения АЭС».

Для участия в конференции в Нововоронеж прибыли студенты и преподаватели колледжа г. Пакш (Венгрия). В ходе визита делегация посетила информационный и учебный центры Нововоронежской АЭС, а также основные объекты инновационного энергоблока № 6.

Говоря о цели и перспективе проекта, заместитель директора Нововоронежского политехнического колледжа Елена Булатова отметила: «Наш проект называется «Будущее за ними». Его цель - культурно-образовательный обмен между молодёжью Нововоронежа и Пакш. Идея возникла несколько лет назад, когда наше учебное заведение посетили мэры муниципалитетов провинции Пакш в рамках экскурсии по городу. В 2016 году к нам в гости приехали венгерские преподаватели и студенты, мы закрепили дружеские отношения, и в следующем году делегация нашего колледжа отправилась в Пакш. Благодаря победе в конкурсе мы впервые организовали подобную конференцию у нас и можем строить планы на будущее. В 2020 году планируем следующую научно-практическую конференцию и хотим привлечь ещё больше участников».

«Такие мероприятия нужно проводить обязательно, чтобы просвещать население. Я подготовила доклад на тему «Экологическое сознание», потому что каждый из нас должен понимать, как он влияет на окружающую среду и как необдуманные поступки могут привести к непоправимым последствиям», – рассказала студентка Нововоронежского политехнического колледжа Виктория Палагина.

*Фонд «АТР АЭС» создан с целью объединения совместных усилий АО «Концерн Росэнергоатом» и органов местного самоуправления муниципальных образований в реализации федеральных и региональных программ, направленных на повышение уровня социально-экономического и инфраструктурного развития территорий расположения атомных станций, формирование высокого стандарта уровня благополучия и экологической комфортности проживания для жителей территорий, информирование населения о безопасной работе действующих российских атомных станций.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 45 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969 г., третий – в 1971 г., четвертый – в 1972 г., пятый – в 1980 г. Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 г. и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 г. Энергоблок №6 НВАЭС сдан в эксплуатацию 27 февраля 2017 г., энергоблок №7 НВАЭС - 31 октября 2019 года.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС