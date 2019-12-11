2019-12-11T15:57:00+03:00
Экономика

11 декабря член правления ВТБ Валерий Чулков и ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках сотрудничества с ВУЗом ВТБ предоставит площадку для прохождения производственной практики, а также стажировки студентов экономического факультета на базе центра операционной поддержки банка в Воронеже
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Документ предусматривает взаимодействие в подготовке квалифицированных кадров для банковской сферы, реализацию совместных научно-технических, научно-технологических и образовательных проектов и программ, а также осуществление экспертной и аналитико-информационной деятельности.

В рамках сотрудничества с ВУЗом ВТБ предоставит площадку для прохождения производственной практики, а также стажировки студентов экономического факультета на базе центра операционной поддержки банка в Воронеже.

«Сотрудничество с ключевыми высшими учебными заведениями страны является стратегически важным для ВТБ. Воронежский государственный университет готовит высококвалифицированных специалистов профильных экономических специальностей. В свою очередь мы предоставляем студентам возможность применить свои знания и умения на практике и даем будущим экономистам необходимую профессиональную подготовку. Это позволит банку пополнить свой кадровый резерв, а выпускникам ВГУ успешно начать карьеру финансиста», - прокомментировал подписанное соглашение член правления ВТБ Валерий Чулков.

Ректор Воронежского государственного университета Дмитрий Ендовицкий отметил: «ВТБ является системообразующим банком Российской Федерации, серьёзным и надёжным работодателем. Воронежский государственный университет приветствует стремление руководства банка завязать с вузом партнерские отношения. Мы уже подготовили дорожную карту разнообразного по форме взаимодействия ВГУ с ВТБ. Уверен, что наше сотрудничество откроет новые возможности для повышения качества подготовки специалистов в университете». Банк ВТБ (ПАО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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