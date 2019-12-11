2019-12-11T17:57:44+03:00
Общество

Воронежским школьникам вручили первые в их жизни паспорта в преддверии Дня конституции

По поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова документы юным воронежцам вручили депутаты
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Церемонии вручения паспортов 14-летним школьникам проходят в стенах Воронежской областной Думы с 2013 года. Традиционно они проводятся в преддверии Дня России и Дня конституции.

11 декабря чести получить свои первые паспорта в торжественной обстановке были удостоены 22 учащихся воронежских школ, которым недавно исполнилось 14 лет. У всех ребят уже есть те или иные достижения в учебе, спорте, научной или творческой деятельности.

.

.

В своем приветствии председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов поблагодарил родителей и педагогов за воспитание достойных граждан страны и пожелал школьникам найти свой путь в жизни.

По поручению председателя Воронежской областной Думы паспорта школьникам вручили председатель Комитета по государственной политике, законодательству, правам человека и Регламенту Виктор Буздалин и заместитель председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам Николай Назаров.

.

.

Приветствуя школьников, Виктор Буздалин поздравил их с этим знаменательным днем.

– Сегодня вместе с вручением паспорта в вашей жизни будет преодолен определенный рубеж. Теперь ваши права значительно расширяются, но в то же время прошу не забывать, что вы приобретаете и очень много обязанностей. Вы становитесь ответственными за свои поступки. Поэтому я бы хотел вам пожелать оставаться всегда теми людьми, которыми можно гордиться, достигайте тех целей, которые себе ставите, несмотря ни на какие препятствия, – сказал парламентарий.

.

.

Николай Назаров пожелал ребятам навсегда запомнить этот знаменательный день и ответственно отнестись к получению паспорта.

– Вы не только получаете ваш первый документ, но и становитесь самостоятельными гражданами, на плечах которых лежит определенная ответственность. Хочу пожелать вам с честью нести гордое звание гражданина Российской Федерации, гордиться своей Родиной и достигать любых целей, – пожелал депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» В Воронежской области отремонтировано 306 км дорог
Работы на региональных автомобильных дорогах и в Воронеже по нацпроекту выполнены на 100% от запланированного в текущем году объема, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
Владимир Нетёсов: «На соцобеспечение граждан средства в бюджете региона на 2020 год запланированы в полном объеме»
Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов прокомментировал социально значимые расходы главного финансового документа на следующий год, принятого в первом чтении региональным парламентом
Новости 24
Воронежская гимнастка удивила франзуцов трюками на брусьях возле Эйфелевой башни
В Воронеже поймали наркодиллера, угнавшего авто ради покатушек
В воронежской школе обвалился потолок
Воронежским школьникам вручили первые в их жизни паспорта в преддверии Дня конституции
Мэр Воронежа: «В весенний месячник благоустройства лично приму участие в уборке лесопарка»
В Воронеже временно закрыли парикмахерскую из-за нарушений санитарных норм
В Воронеже инспекторы ГИБДД ищут авто с нечитаемыми номерами
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» В Воронежской области отремонтировано 306 км дорог
Владимир Нетёсов: «На соцобеспечение граждан средства в бюджете региона на 2020 год запланированы в полном объеме»
В Воронежской области посадили 7 миллионов деревьев
Из-за загрязнения воздуха на крупное воронежское предприятие возбудили административные дела
Из-за аномального тепла в воронежских лесах зацвели пролески
Молодожены показали воронежцам мыльное шоу
В Воронежской области пристав скрыла имущество должника, чтобы улучшить показатели работы
В воронежском микрорайоне на день отключат воду
В Воронеже мужчина в порыве ревности вонзил нож в живот возлюбленной
В Воронеже из-за ремонта виадука изменили расписание пригородных электричек
В Воронежской области разыскивают 46-летнего мужчину
Воронежский дворник разжег костер из мусора прямо на дороге
Собственники 17 воронежских домов отказались от услуг УК
В Воронеже поймали парня, грабившего женщин на улицах