Воронежским школьникам вручили первые в их жизни паспорта в преддверии Дня конституции

Церемонии вручения паспортов 14-летним школьникам проходят в стенах Воронежской областной Думы с 2013 года. Традиционно они проводятся в преддверии Дня России и Дня конституции.

11 декабря чести получить свои первые паспорта в торжественной обстановке были удостоены 22 учащихся воронежских школ, которым недавно исполнилось 14 лет. У всех ребят уже есть те или иные достижения в учебе, спорте, научной или творческой деятельности.

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В своем приветствии председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов поблагодарил родителей и педагогов за воспитание достойных граждан страны и пожелал школьникам найти свой путь в жизни.

По поручению председателя Воронежской областной Думы паспорта школьникам вручили председатель Комитета по государственной политике, законодательству, правам человека и Регламенту Виктор Буздалин и заместитель председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам Николай Назаров.

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Приветствуя школьников, Виктор Буздалин поздравил их с этим знаменательным днем.

– Сегодня вместе с вручением паспорта в вашей жизни будет преодолен определенный рубеж. Теперь ваши права значительно расширяются, но в то же время прошу не забывать, что вы приобретаете и очень много обязанностей. Вы становитесь ответственными за свои поступки. Поэтому я бы хотел вам пожелать оставаться всегда теми людьми, которыми можно гордиться, достигайте тех целей, которые себе ставите, несмотря ни на какие препятствия, – сказал парламентарий.

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Николай Назаров пожелал ребятам навсегда запомнить этот знаменательный день и ответственно отнестись к получению паспорта.

– Вы не только получаете ваш первый документ, но и становитесь самостоятельными гражданами, на плечах которых лежит определенная ответственность. Хочу пожелать вам с честью нести гордое звание гражданина Российской Федерации, гордиться своей Родиной и достигать любых целей, – пожелал депутат.