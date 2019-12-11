Воронежца довели до того, что он требует сломать пандус для инвалидов и молодых мам

В доме № 51 на Бульваре Победы разгорелся скандал. Владелец квартиры № 66 подал иск в Коминтерновский районный суд на действия местного ТСЖ. Конфликт возник из-за появившегося нового пандуса. Казалось бы, чем плохо? Теперь мамочкам легче будет везти коляски вниз, а если приедет скорая, больных проще доносить до машины. Но это в теории, а на практике все оказалось не так просто.

«Я ВМЕСТЕ С ЖЕНОЙ И ДЕТЬМИ ОЩУЩАЕМ СЕБЯ ПЕРСОНАЖАМИ ШОУ «ЗА СТЕКЛОМ»

- Дело в том, что к подъезду у нас ведет лестница, - рассказал Дмитрий Кузнецов (именно он подал в суд.) – До появления нового пандуса ступени были сделаны так, что проходили мимо моего окна. Однако туда могли заглянуть только ну очень высокие люди. Лестница в последнее время пришла в негодность, и ее надо было приводить в порядок. На общем собрании я проголосовал за капремонт. Однако в итоге получилось очень мощное сооружение с крышей. У меня в этих окнах и так немного солнца, а теперь стало еще меньше. А пандус сделали выше. Так что любой, кто проходит в подъезд, может наблюдать, что я и члены моей семьи – жена и двое сыновей - делают в квартире. Прямо как в старом шоу «За стеклом». Приходится все время держать шторы закрытыми. Да еще и шум от металлоконструкций сильный, когда кто-то проходит.

Света в квартире Кузнецова, действительно, маловато.Фото: предоставлено Дмитрием Кузнецовым.

- Вам показывали проект нового сооружения с пандусом?

- Нет, хотя только меня и моей семьи это касалось напрямую. Более того, сделали все, когда я был в командировке. Когда приехал и увидел это безобразие (тогда еще его строительство только начинали), попытался помешать. Так председатель ТСЖ вызвал участкового. Поэтому вынужден был подать иск в суд с требованием снести пандус и вернуть все, как было. Дело в том, что работы были заявлены как капремонт, а фактически это реконструкция. Заказал технико-строительную экспертизу, которая постановила: для нее нужны документы, которых, по моим сведениям, у ТСЖ нет. К тому же из подъезда есть и другой выход. Почему бы там не оборудовать пандус, там он никому бы не мешал?

Дмитрий пытался остановить строительство пандуса, не вышло...Фото: предоставлено Дмитрием Кузнецовым.

«ПАНДУС НУЖЕН ВСЕМУ ДОМУ. И ПОСТАВИТЬ ЕГО МОЖНО ТОЛЬКО В ЭТОМ МЕСТЕ»

Абсолютно противоположный взгляд на эту ситуацию у председателя ТСЖ «Рассветъ», обслуживающего этот дом, Андрея Старикова:

- Решение по обустройству пандуса приняли на общем собрание, где был и Дмитрий Кузнецов, голосовавший «за». Необходимость в нем объективная. Одна из мам с ребенком, живущих в нашем доме, упала на старой лестнице и сильно ударилась. Много пожилых людей, которым было тяжело спускаться по неровным ступенькам, есть среди них инвалиды второй и третьей группы. Кстати, одного из них мужчину, когда ему стало плохо, приходилось нести до скорой по лестнице на одеяле. А если бы оступились, и он сорвался?

- Почему изначально сделали не пологий вход в подъезд, а какую-то лестницу?

- Такая конструкция досталась от застройщика. Как и вы, считаю ее жутко неудобной. Поэтому мы и решили кардинально все поменять.

Вид на новый пандус сбоку...Фото: предоставлено Андреем Стариковым.

- Но может быть, стоило показать проект Кузнецову?

- По закону, мы не обязаны это делать. Окна у него забраны решеткой, так что украсть оттуда что-либо даже при открытом окне проблематично. Готовы были за счет ТСЖ установить ему жалюзи, если уж так некомфортно от проходящих мимо окон людей. Но он отказался.

Такой была старая лестница к подъезду.Фото: предоставлено Андреем Стариковым.

- Вроде был вариант сделать пандус у второго входа…

- На самом деле нет. Там проложены коммуникации и при аварии пришлось бы все сносить.

- Кузнецов утверждает, что экспертиза признала строительство нового пандуса незаконным…

- Мы это заключение не признаем. На заседании суда по иску этого жильца приняли решение провести новую независимую экспертизу. Ее результаты будут готовы к концу января. Уверен, что суд примет нашу сторону

ОТ РЕДАКЦИИ

Очевидно, что нельзя сказать однозначно, кто здесь прав, кто виноват. И для инвалидов, пожилых людей, мамочек с колясками удобства нужны. И никому неприятно, когда кто-то за ним подглядывает в окно.

Тут сказывается беда нашего общества – неспособность достигать компромиссы. С одной стороны, с жильцом можно было получше договориться «на берегу», с другой – и разрушать новую и возрождать старую аварийную лестницу – явно перебор.

Точку в споре поставит суд. Но если бы председатель ТСЖ и жилец лучше слышали друг друга, может быть, и скандала удалось бы избежать?