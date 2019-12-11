2019-12-11T16:47:49+03:00
Общество

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» В Воронежской области отремонтировано 306 км дорог

Работы на региональных автомобильных дорогах и в Воронеже по нацпроекту выполнены на 100% от запланированного в текущем году объема, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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Депутаты Воронежской областной Думы и члены молодежного парламента обсудили тему безопасности дорожного движения в регионе.

Одним из главных вопросов селектора стали промежуточные итоги реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионах.

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Как напомнил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, в регионе в рамках национального проекта сегодня реализуются три региональных проекта – «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения».

«Дорожная сеть» направлена на увеличение доли автодорог области, соответствующих нормативным требованиям, а также сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. На эти цели в 2019 году из федерального и областного бюджетов выделено 4,54 млрд рублей. Средства направлены на ремонт 38 участков региональных автодорог протяженностью 306 км, комплексное обустройство 41 наземного пешеходного перехода к социально значимым объектам, устройство 25,5 км тротуаров в 25 населенных пунктах, а также ремонт 25 улиц протяженностью 27,5 км в Воронеже, в рамках которого ликвидированы 11 мест концентрации ДТП.

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Объекты, реализуемые в текущем году в рамках этого проекта, расположены во всех муниципальных районах области, в Борисоглебском городском округе и Воронеже.

– На сегодня работы на региональных автомобильных дорогах и в Воронеже выполнены на 100% от запланированного на текущий год объема. Проведенные работы позволили повысить уровень комфорта и безопасности для водителей и пешеходов на автодорогах нашей области, – отметил Владимир Нетёсов.

Основными целями реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» являются внедрение новых технологий и материалов, а также увеличение количества стационарных камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД. На реализацию этих мер в областном бюджете в текущем году предусмотрено 400 млн рублей. В том числе, средства пошли на приобретение 6 новых стационарных комплексов автоматической фото- и видеофиксации дорожных правонарушений, 5 комплексов фиксации нарушений правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов, а также комплекса фиксации нарушений правил проезда регулируемых перекрестков.

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– В местах применения средств автоматической фиксации нарушений ПДД зафиксировано снижение количества ДТП до 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – подчеркнул председатель Комитета регионального парламента по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности Владимир Верзилин.

Целью еще одного проекта – «Безопасность дорожного движения» – является снижение к концу 2024 года смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом.

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Как отметила председатель молодежного парламента Воронежской области Елена Бойкова, в рамках реализации регионального проекта в 2019 году создаются условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, а также организуется системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения.

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В последующие годы в рамках проекта планируется приобретение в районные медучреждения хроматографов для выявления водителей, находящихся в состоянии наркотического опьянения, и оснащение медорганизаций автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для выездов на места дорожно-транспортных происшествий. Эти автомобили будут использоваться для оказания профессиональной помощи пострадавшим как на месте происшествия, так и в ходе их транспортировки в медучреждения (в машинах предусмотрена работа специализированной либо реанимационной бригады).

Как отметил Владимир Верзилин, по итогам проводимых мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» смертность в результате ДТП на автомобильных дорогах региона в 2019 году снизилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Владимир Нетёсов подчеркнул, что работа по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Воронежской области в 2020 году будет продолжена. Уже в октябре текущего года заключены контракты на сумму почти 1,5 млрд рублей на ремонт автомобильных дорог регионального значения в рамках 2-го года реализации регионального проекта «Дорожная сеть». На части объектов в настоящее время уже ведутся работы. До конца года планируется профинансировать работы по данным контрактам на сумму не менее 300 млн рублей.

В ходе селекторного совещания участники также обсудили реализацию федерального проекта «Единой России» «Безопасные дороги», а также результаты проверок, проводимых в рамках общественного контроля мероприятий, направленных на повышение качества и безопасности дорог. Также была поднята тема участия активистов партийного проекта в контроле стоимости полиса ОСАГО. Особое внимание в ходе совещания было уделено вопросу высадки детей из общественного транспорта за неоплаченный проезд. В том числе, обсуждена законодательная инициатива Минтранса, запрещающая принудительную высадку из общественного транспорта детей младше 16 лет, которые передвигаются без сопровождения взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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