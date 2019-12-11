2019-12-11T16:41:27+03:00
Общество

Владимир Нетёсов: «На соцобеспечение граждан средства в бюджете региона на 2020 год запланированы в полном объеме»

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов прокомментировал социально значимые расходы главного финансового документа на следующий год, принятого в первом чтении региональным парламентом
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Всего в Воронежской области на соцподдержку граждан в 2020 году направят почти 18 млрд рублей, отметил спикер облдумы. Владимир Нетёсов подчеркнул, что бюджетные ассигнования на эти цели в регионе вырастут по сравнению с 2019 годом почти на 2 млрд рублей.

Рост связан, в том числе, с установлением единовременной выплаты в размере 200 тысяч рублей при рождении второго ребенка и увеличением размера регионального маткапитала до 150 тысяч рублей.

– Социальное обеспечение входит в перечень защищенных статей расходов бюджета Воронежской области, поэтому средства на реализацию мероприятий в их рамках запланированы в главном финансовом документе региона в полном объеме, – подчеркнул Владимир Нетёсов. – Средства федерального и областного бюджетов заложены на 55 видов различных социальных выплат – от предоставления денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан до различных форм поддержки малообеспеченных многодетных семей.

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В частности на реализацию подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» в 2020 году планируется выделить 5,8 млрд рублей, что почти на 1,5 млрд больше, чем в текущем году. Средства будут направлены, в том числе, на финансовую поддержку семей при рождении детей (3,6 млрд рублей), обеспечение благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (191,3 млн рублей). Объемы бюджетных ассигнований на предоставление санаторных услуг детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и для частичной оплаты путевок в загородные стационарные лагеря, открытые на территории области прогнозируются в 2020 году в сумме 240,5 млн рублей.

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Как отметила председатель Комитета Воронежской областной Думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова, увеличение бюджетных ассигнований в следующем году по социальным выплатам в сравнении с 2019 годом связано, в том числе, с установлением новых мер социальной поддержки.

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– Это единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей при рождении второго ребенка (в 2020 году на нее предусмотрено 424 млн рублей), увеличением размера регионального маткапитала до 150 тысяч рублей при рождении 3-го и последующих детей. Кроме того, на рост финансирования повлияла индексация размера выплат, и рост численности получателей мер социальной поддержки, – рассказала Людмила Ипполитова.

Также в составе расходов на реализацию подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление льгот на проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения в 2020 году в сумме 19,7 млн рублей.

На подпрограмму, в рамках которой запланировано развитие социального обслуживания населения и предоставления воронежцам мер социальной поддержки, предусмотрено 4,9 млрд рублей. В ней заложены бюджетные ассигнования, в том числе, на реализацию областной адресной программы капремонта учреждений социального обслуживания (290 млн рублей) и реализацию федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» 276,3 млн рублей). В его рамках будет достроен в 2020 году запланировано строительство новых объектов социального обслуживания : центр ухода и социализации «Хохольский» и жилой корпус для предоставления стационарного социального обслуживания в Поворинском районе.

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Кроме того, в бюджете предусмотрены также расходы на увеличение оплаты труда низкооплачиваемых категорий работников учреждений социальной защиты. Это инспекторы, специалисты по социальной работе, психологи, педагоги, оказывающие услуги лицам старше 18 лет – всего более тысячи человек. В 2020 году средняя зарплата данных категорий работников составит почти 30 тысяч рублей, что в 1,6 раз выше уровня 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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