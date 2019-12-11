2019-12-11T10:50:01+03:00
Общество

Вице-мэр Воронежа получила Благодарность от президента

Марину Плиеву наградили за трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу
Татьяна МИСТЮКОВА
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10 декабря в региональном правительстве прошло вручение высоких государственных наград Российской Федерации и наград Воронежской области. В рамках данного мероприятия вице-мэр Воронежа Марина Плиева получила из рук губернатора Благодарность президента Российской Федерации.

–За каждой наградой стоят не просто года, а десятилетия работы, инициативности, творчества. Очень хорошо, что это не проходит незамеченным на государственном уровне, – отметил Александр Гусев.

Владимир Путин удостоил Марину Плиеву наградой за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Вице-мэр в администрации Воронежа не только отвечает за взаимодействие с представительным органом местного самоуправления и КСП, но и курирует правовое управление, а также отделы по профилактике коррупционных и иных правонарушений и регистрации правовых актов.

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– Нам ежедневно необходимо выполнять сложную задачу – оперативно приводить действующие муниципальные акты в соответствие динамично совершенствующемуся федеральному и региональному законодательству. Сегодня могу сказать, что нормативная база Воронежа максимально соответствует реалиям. Для меня быть удостоенной Благодарности президента Российской Федерации не только большая честь, но и большая ответственность. Высокая награда требует отдавать работе все свои силы, – поделилась заместитель главы города – полномочный представитель мэра в Воронежской городской Думе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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