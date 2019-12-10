Редкий почтовый конверт пополнил экспозицию музея Воронежской областной Думы

Участниками торжественной церемонии, которая состоялась в здании Главпочтамта, стали председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов и первый заместитель директора Управления федеральной почтовой связи региона Елена Ботвиньева.

Было отмечено, что процедура спецгашения – это довольно редкое мероприятие, которое Почта России организует в честь выдающегося события или памятной даты. На сей раз поводом послужил четвертьвековой юбилей Воронежской областной Думы. Для проведения церемонии спецгашения был изготовлен оригинальный художественный штемпель, который отличается от обычного текстом и рисунком.

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Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов и первый заместитель директора УФПС погасили конверты штемпелем, который действуют всего 1 день. Он был изъят из обращения сразу после церемонии и традиционного обмена конвертами.

Елена Ботвиньева обратила внимание на то, что теперь почтовые конверты со спецштемпелем являются филателистической редкостью и представляют большую историческую ценность.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов поблагодарил сотрудников Управления федеральной почтовой связи региона за выпуск тиража конвертов с изображением областного парламента.

– Сегодняшняя церемония стала важным событием в юбилейном для воронежского парламентаризма году. Конверт, приуроченный к 25-летию регионального парламента, займет почетное место в музее Воронежской областной Думы, – отметил Владимир Нетёсов.

Общий тираж юбилейных маркированных конвертов с изображением Воронежской областной Думы и с обычным почтовым штемпелем составит 250 тысяч экземпляров. Уже с 10 декабря такие конверты поступят в продажу во всех 885 почтовых отделениях Воронежской области. Стоимость конверта с литерой А – 32 рубля, а отправить в нем можно будет письмо или открытку весом не более 20 грамм в любую точку Российской Федерации.

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Напомним, что празднование юбилея Воронежской областной Думы стартовало в марте с запуска долгосрочного образовательного и просветительского проекта «Парламентский урок». В его рамках депутаты регионального заксобрания рассказывают школьникам и студентам об истории Российского и Воронежского парламентаризма, основных законах страны и области, объясняют, как устроена работа Воронежской областной Думы, какова структура законотворческого процесса, как происходит влияние гражданина на процесс законотворчества на муниципальном, региональном и федеральном уровне.

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Также в рамках празднования прошел ряд круглых столов и научно-практических конференций. Кроме того, на общеобластном субботнике депутатский корпус высадил именную «парламентскую» аллею в Воронеже.

К юбилейным торжествам был подготовлен фильм об истории регионального парламента, открылся музей облдумы, а на передвижной фотовыставке можно было увидеть архивные фотографии, иллюстрирующие работу депутатов Воронежской областной Думы.

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Одним из главных событий стало торжественное заседание с участием депутатов всех шести созывов.

– За все время работы Воронежской облдумой было принято свыше 3 тысяч законов, 11 тысяч нормативных актов. Депутаты шести созывов сформировали прочную правовую базу, которая позволяет нашей области динамично развиваться, добиваться положительных результатов во всех отраслях экономики и социальной сфере, – подчеркнул Владимир Нетёсов.