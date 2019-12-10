В Воронеже прошел этап общегородских уроков истории

5 декабря на 23 мемориальных объектах Советского района состоялись открытые уроки истории. Их посвятили празднованию Дня Героев Отчества. В событии приняли участие более 750 школьников. Они смогли поговорить с ветеранами Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы и курсантами военных вузов города. В событии приняли участие более 750 школьников.

Ученики в свою очередь подготовили стихи и презентации. Также состоялся просмотр фильмов на патриотическую тему. В завершении мероприятия к мемориальным объектам были возложены цветы.

Общегородские уроки истории нужны для военно-патриотического воспитания молодежи. Они не только популяризируют объекты культурного наследия, но и повышают интерес к истории Отечества и города.

Программу подготовил отдел по работе с молодежью и организации культурно-досуговой и физкультурно-спортивной деятельности совместно с отделом образования управы района и районным отделением Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

День Героев Отечества отмечает 9 декабря с 2007 года, после того как президент Владимир Путин внес изменения в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». До 1917 года этот день был посвящен чествованию заслуг Георгиевских кавалеров, проявивших в бою доблесть, отвагу и смелость.