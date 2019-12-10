Лучшим специалистом в сфере государственной молодежной политики стала сотрудница администрации Воронежа

28 ноября в концертном зале Event-Hall на молодежном форуме «Траектория развития» состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшего работника сферы государственной молодежной политики.

Организаторы мероприятия – департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области совместно с ГБУ ВО «Областной молодежный центр».

По итогам конкурсного отбора Нина Спорыхина, главный специалист отдела по работе с молодежью управления образования и молодежной политики администрации Воронежа, заняла I место в номинации «Специалист органа местного самоуправления муниципального образования, реализующего государственную молодежную политику». Это уже вторая победа Нины Сергеевны в данном конкурсе.

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Напомним, что в 2018 году по итогам конкурсного отбора Нина Спорыхина стала лучшим специалистом сферы государственной молодежной политики Воронежской области и вошла в десятку лучших специалистов в сфере государственной молодежной политики России в финале конкурса, который проходил в Москве.

- Победа в данном конкурсе для меня – значимое признание и высшая оценка моих результатов работы, профессиональных и личностных компетенций, - отметила Нина Спорыхина.