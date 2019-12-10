2019-12-10T17:42:13+03:00
Общество

Мэрия Воронежа будет участвовать в общероссийском дне приема граждан

Вы сможете задать свой вопрос с 12.00 до 20.00
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Мы уже сообщали, что 12 декабря в День Конституции Российской Федерации проводится общероссийский прием граждан. Напомним, что с 12.00 до 20.00 вас будут готовы принять в приемных президента по всей стране, во всех федеральных органах власти и в соответствующих территориальных.

Вы можете придти в указанное время и вам помогут оставить личное обращение в режиме, например, видеосвязи или аудиосвязи. То есть ваш вопрос точно будет обращен к уполномоченным лицам тех или иных органов, в компетенцию которых входит его решение. Помните, что личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность - то есть паспорта.

Если же в том или ином органе власти вам такую возможность обращения не смогут предоставить, то в течение 7 рабочих дней после общероссийского дня приема граждан вам организуют личный прием.

Так, в администрации города Воронеж прием граждан состоится по согласованному графику - 12 декабря с 12.00 до 20.00. Адрес: ул. Плехановская, д. 10, 1 этаж, приемная граждан. Телефон для справок – 255-06-05.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Кот-экстрасенс и волшебный камень по цене квартиры в Москве: Самые необычные объявления на интернет-барахолках
Думали, бракованная монетка за миллиард рублей - это верх народного креатива? Не спешите с выводами - мы сделали для вас подборку по-настоящему безумных и странных предложений
С людьми и для людей. Как экотехнопарк «Калуга» стал районосоздающим
Экотехнопарк «Калуга», построенный в Износковском районе Калужской области, начнет принимать твердые коммунальные отходы в первом квартале 2020 года. Между тем, полностью готовый к работе объект уже начал приносить непосредственную пользу региону
Новости 24
В Воронеже водителя, не оплатившего 60 штрафов, лишили прав на год
В Воронеже появились шесть билбордов с портретами Сталина
Альфа-Банк обеспечил клиентам возможность платить за турпутевки при помощи приложения
Редкий почтовый конверт пополнил экспозицию музея Воронежской областной Думы
В Воронежской области возбудили уголовное дело по аварии, в которой погибли пять человек
Мэрия Воронежа будет участвовать в общероссийском дне приема граждан
В Воронеже прошел этап общегородских уроков истории
В аварии в Воронежской области погиб руководитель волгоградской частной клиники и почти вся его семья
Лучшим специалистом в сфере государственной молодежной политики стала сотрудница администрации Воронежа
В Воронеже прошел Международный фестиваль песни и танца народов мира «Возьмемся за руки, друзья!»
Мэр Воронежа Вадим Кстенин принял участие в церемонии, посвященной Дню Героев Отечества
В центре Воронежа у рынка установили новые светофоры