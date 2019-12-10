Мэрия Воронежа будет участвовать в общероссийском дне приема граждан

Мы уже сообщали, что 12 декабря в День Конституции Российской Федерации проводится общероссийский прием граждан. Напомним, что с 12.00 до 20.00 вас будут готовы принять в приемных президента по всей стране, во всех федеральных органах власти и в соответствующих территориальных.

Вы можете придти в указанное время и вам помогут оставить личное обращение в режиме, например, видеосвязи или аудиосвязи. То есть ваш вопрос точно будет обращен к уполномоченным лицам тех или иных органов, в компетенцию которых входит его решение. Помните, что личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность - то есть паспорта.

Если же в том или ином органе власти вам такую возможность обращения не смогут предоставить, то в течение 7 рабочих дней после общероссийского дня приема граждан вам организуют личный прием.

Так, в администрации города Воронеж прием граждан состоится по согласованному графику - 12 декабря с 12.00 до 20.00. Адрес: ул. Плехановская, д. 10, 1 этаж, приемная граждан. Телефон для справок – 255-06-05.