В Воронеже прошел Международный фестиваль песни и танца народов мира «Возьмемся за руки, друзья!»

5 декабря большой гала-концерт в Воронежском цирке имени А.Л. Дурова завершил Международный фестиваль песни и танца народов мира «Возьмемся за руки, друзья!». Это крупный национально-этнический форум, который с 2001-го проходит в нашем городе ежегодно. Главная цель - сформировать толерантного отношение к представителям разных национальностей и конфессий в современном обществе.

Организаторами фестиваля выступили управление культуры Воронежа и Институт международного образования Воронежского госуниверситета. Мероприятие проходит под девизом «За международное согласие, против расизма и насилия!» и приурочен к международному Дню студента. Все победители фестиваля были награждены дипломами лауреатов и памятными подарками.

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От Германии до Мадагаскара

Гала- концерту предшествовали отборочные туры. Они прошли в 2 этапа. Так, 30 ноября в городском Дворце культуры выступили творческие коллективы учреждений основного и дополнительного образования детей, культурно-досуговые учреждения, представители национальных общественных организаций и общин. Репертуаре был наполнен песнями и танцами народов мира.

1 декабря в концертном зале ВГУ перед жюри выступили иностранные студенты семи ведущих вузов города: самого ВГУ, Медуниверситета имени Н.Н. Бурденко, Педагогического университета, Технического университета, ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронежского государственного аграрного университета имени Императора Петра I, Института высоких технологий.

В отборочном туре приняли участие студенты из нескольких десятков стран: России, Молдовы, Украины, Белоруссии, Германии, Франции, Бенина, Мадагаскара, Китая и многих других. Творчество участников отборочных туров оценивало жюри, в которое вошли заслуженные работники культуры Воронежской области.

Уникальные проекты

В рамках фестиваля в фойе второго этажа Воронежского государственного цирка также экспонировалась выставка мастеров национального декоративно-прикладного творчества и народных промыслов.

Впервые были выставлены два международных творческих проекта. Первый - международный текстильный проект «Card Trick Group». Его авторами стали представители 12 стран. Второй - совместный проект Гильдий Квилтеров России и Германии «Пословицы»: за основу были взяты 16 русских пословиц, имеющих аналоги в немецком языке. Каждая пословица (32 работы) проиллюстрирована работами российских и немецких мастеров.

А в фойе первого этажа была организована малая концертная площадка, где зрители смогли оценить звучание национальных инструментов, песни и танцы народов мира, и поучаствовать в различных играх, организованных участниками фольклорных коллективов.

В этом году в фестивале приняло участие около 900 исполнителей, представивших культуру 51 страны. А организаторы уже ждут участников на фестивале в 2020 году.