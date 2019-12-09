В Воронежской области нарушившую сроки капремонта компанию оштрафовали почти на миллион рублей

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области провел комиссионную проверку объектов в Павловском районе. Выигравшая электронный аукцион компания «РегионПроект» должна была выполнить работы стоимостью свыше 25 млн рублей. До 30 ноября 2019 года подрядная организация обязалась провести ремонт в 11 многоквартирных домах (девять – в Павловске и два – в селе Шувалов). Однако выяснилось, что почти на всех объектах назвать работы завершенными вряд ли возможно.

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Ошибки нужно исправлять

В двухэтажном доме № 19 по улице 1 Мая в Павловске выполнялась замена системы электроснабжения. Но как установила комиссия, кабели в некоторых местах не изолированы, провода в подъезде не закреплены и висят над входами в квартиры, а новые светильники смонтированы на скрутках, с торчащими проводами.

Подрядчик отчитался и о полном выполнении работ в соседнем доме № 35. Вот только обновление фасада оказалось не законченным: не произведены устройство карниза, отделка оконных откосов, цоколя здания, обшивка части стены дома сайдингом, замена входных групп. Строители пояснили, что на завершение им потребуется еще как минимум неделя.

А вот в двухэтажке № 2 по проспекту Революции фасадные работы хоть и закончены, но их качество вызывает сомнения. Новый «короед» уже пошел трещинами, выявлено отслоение штукатурки в некоторых местах, металлопрофиль на козырьках подъездов имеет вмятины, деформации, не восстановлена отделка стен и откосов на лестничных клетках после установки пластиковых окон.

Целый ряд недоделок в виде незагерметизированных технологических швов в отмостке, неотделанных откосов, балконных плит, входных дверей специалисты обнаружили и в капитальном ремонте фасадов домов №№ 3, 4, 6 и 9 по улице Юлиуса Фучика.

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Постоянный контроль качества

– Наш дом хоть и старенький, но вполне добротный, – рассказала комиссии жительница дома № 4 по улице Юлиуса Фучика в Павловске Татьяна Немчинова. – Мы на собственные средства сделали ремонт в подъезде, отремонтировали кровлю, старались по возможности благоустроить двор, поддерживать чистоту. Нам не безразлично, в каком состоянии будет наш дом. Поэтому отношение, с которым мы столкнулись со стороны рабочих, выполнявших капитальный ремонт, нас просто возмутило. Мы написали обращение в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области. Очень рады, что получили оперативную реакцию. Надеемся, что замечания все же устранят, иначе акт приемки подписывать не будем.

Недобросовестное отношение к делу со стороны рабочих комиссия отметила и на остальных объектах в Павловске. По каждому из обследованных домов специалисты составили акты с полным перечнем нарушений. В адрес руководства подрядной организации региональный оператор направил предписания об устранении замечаний до 16 декабря. На 17 декабря запланирована повторная выездная проверка.

За нарушение сроков выполнения работ региональный оператор оштрафовал ООО «РегионПроект» на 978 тысяч рублей. Ранее за нарушение технологии и культуры производства работ организацию уже штрафовали на 60 тысяч.

– Постоянный контроль качества выполняемых подрядными организациями работ - одно из приоритетных направлений нашей работы, – подчеркнул и.о. директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области Олег Тепляков. – Регулярные выездные проверки, в том числе по сигналам от граждан, с составлением актов технического обследования объектов и наложением штрафов являются действенной мерой воздействия на нерадивые подрядные организации, направленной, прежде всего, на защиту законных прав и интересов жителей ремонтируемых домов.