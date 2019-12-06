Нововоронежская АЭС направила порядка 63 млн рублей на природоохранные мероприятия в 2018 году

Такая информация была озвучена в ходе публичной презентации отчёта по экологической безопасности предприятия за 2018 год, которая состоялась 5 декабря в Нововоронежской городской Думе.

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Выполняя законодательные требования по возмещению водных биологических ресурсов, НВ АЭС выпустила в Азово-Кубанские лиманы 47,2 тонны белого амура и толстолобика, а в пруд-охладитель энергоблока №5 НВ АЭС – 10 тонн молоди толстолобика.

В течение года на атомной электростанции проделали большую работу по модернизации насосных агрегатов общестанционного маслохозяйства, восстановлению системы дренажей подпорных стен береговой насосной станции энергоблоков №1 и №2 Нововоронежской АЭС, очистке от скопления древесного мусора и топляка отводящего канала энергоблоков №1 и №2 Нововоронежской АЭС и др. На НВ АЭС ежемесячно проводился контроль выполнения требований при обращении с веществами, разрушающими озоновый слой.

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На Нововоронежской АЭС эффективно реализуется система экологического менеджмента (СЭМ), цель которой – управление экологическими рисками, совершенствование уровня культуры безопасности у работников Нововоронежской АЭС и подрядных организаций. По итогам внешней проверки в 2018 году аудиторы немецкого сертификационного органа DQS в очередной раз подтвердили соответствие СЭМ Нововоронежской АЭС требованиям международного и национального стандартов, выдав экологические сертификаты соответствия требованиям стандартов серии 14001.

Природоохранную деятельность Нововоронежской АЭС в 2018 году высоко оценили и в Госкорпорации «Росатом». В конкурсе «Экологически образцовая организация атомной отрасли» НВ АЭС заняла первое место среди 48 экологически значимых организаций атомной отрасли. Награду за большой вклад в охрану окружающей среды и обеспечение экологической безопасности директору НВ АЭС Владимиру Поварову лично вручил генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачёв.

«Обеспечение экологической безопасности является высшим приоритетом Нововоронежской АЭС. Результаты производственного экологического контроля и мониторинга показали, что за 2018 год не было зарегистрировано никаких превышений установленных нормативных значений по сбросам, выбросам, отходам. На данный момент Нововоронежская АЭС обладает всей необходимой природоохранной разрешительной документацией, предписания от надзорных органов отсутствуют», - рассказала ответственный за СЭМ - начальник отдела охраны окружающей среды Нововоронежской АЭС Ольга Романова.

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В мероприятии приняли участие представители администрации городского округа город Нововоронеж, депутаты городской Думы, руководители и специалисты городских предприятий, представители общественных организаций, директора и педагоги школ города.

«Развитие Нововоронежа неразрывно связано с Нововоронежской АЭС. Каждого из нас беспокоит вопрос безопасности станции. Информацию об охране окружающей среды и природопользовании Нововоронежской АЭС нам представили в доступной, понятной и интересной форме. Мы понимаем, что нам бояться нечего, предприятие работает стабильно, уверенно, с соблюдением всех законодательных требований, осуществляя строгий контроль за влиянием деятельности АЭС на окружающую среду и население, проживающее вокруг атомной станции», - сказал первый заместитель главы городского округа город Нововоронеж Михаил Иванов.

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Отметим, что ранее публичная презентация отчёта по экологической безопасности Нововоронежской АЭС за 2018 год прошла в августе текущего года в Информационном центре по атомной энергии в г. Воронеже. В мероприятии приняли участие представители городских общественных организаций, руководители образовательных учреждений и жители г.Воронежа.

Нововоронежская АЭС – одно из старейших предприятий атомной энергетики РФ и крупнейший производитель электрической энергии Воронежской области - обеспечивает около 85% потребности региона в электрической энергии и до 90% потребности г. Нововоронежа в тепле. Снабжает энергией 2,3 млн жителей Центрально-Черноземного региона и свыше 20-ти крупных предприятий.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 45 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969 г., третий – в 1971 г., четвертый – в 1972 г., пятый – в 1980 г. Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 г. и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 г. Энергоблок №6 НВАЭС сдан в эксплуатацию 27 февраля 2017 г., энергоблок №7 НВАЭС - 31 октября 2019 года.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС