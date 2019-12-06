В 2019-2020 годах в Воронежской области создадут почти 15 тысяч новых мест в детсадах и школах

Планируется, что в регионе в 2020 году появится 15 новых детсадов на 1335 мест и 3 школы на 2095 учащихся.

Депутаты Воронежской областной Думы приняли в первом чтении закон «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», где средства на расширение сети образовательных учреждений региона заложены в полном объеме.

В целом доходы бюджета следующего года с учетом федеральных средств запланированы на уровне более 123 млрд 644 млн рублей, расходы – 124 млрд 219 млн рублей. Дефицит составляет около 574 млн рублей, но он имеет гарантированные источники погашения, которые также предусмотрены в бюджете.

– Почти четверть от расходной части будет направлена на дальнейшее совершенствование системы образования на территории региона. В 2020 году на реализацию мероприятий в рамках областной госпрограммы «Развитие образования» будет направлено 27,8 млрд рублей бюджетных средств, что более чем на 1,2 млрд рублей больше уровня текущего года, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

.

Так, на систему дошкольного и общего образования в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 22,2 млрд рублей, что почти на 700 млн рублей больше уровня 2019 года.

Выделение дополнительного финансирования в 2020 году связано с ростом числа обучающихся и воспитанников в школах и детсадах региона и ростом зарплаты педагогических работников.

Также в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования на строительство объектов образования в рамках адресной инвестиционной программы в сумме 4,3 млрд рублей.

– Безусловно, на параметры финансового обеспечения повлияло продолжение реализации мероприятий в рамках сразу нескольких нацпроектов, – отметил Владимир Нетёсов.

.

Так, в рамках нацпроекта «Образование» продолжится реализация регионального проекта «Современная школа», на который предусмотрено более 644 млн рублей, регионального проекта «Успех каждого ребенка» (заложено почти 22 млн рублей). По проекту «Цифровая образовательная среда» в 2020 году более 228 млн рублей будет направлено на оснащение более чем ста образовательных организаций с общим количеством обучающихся более 80 тысяч детей современным цифровым оборудованием. Еще одним нацпроектом, который встроен в областную госпрограмму развития образования, является «Демография». В его рамках на 2020 год предусмотрены средства на реализацию регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» – более 1 млрд 627 млн рублей, которые будут направлены на строительство детских садов. Также с развитием региональной системы образования взаимосвязан нацпроект «Жилье и городская среда», в рамках которого на возведение школ и детсадов в районах комплексной жилой застройки в 2020 году будут направлены средства в сумме 1 млрд 336 млн рублей.

– В 2019 году построено 33 объекта образования, на 2020 год запланировано возведение еще 18. Суммарно это даст 14 904 новых мест в детсадах и школах, – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

На реализацию подпрограммы «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства» в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме более 930 млн рублей, что почти на 100 млн рублей больше, чем в нынешнем году. Средства увеличены исходя из численности детей в приемных семьях и семьях усыновителей и индексации размера выплат в соответствии с законодательством.

.

– На выполнение мероприятий подпрограммы «Развитие дополнительного образования и воспитания» в следующем году предусмотрено более 104 млн рублей. Средства будут направлены, в том числе, на организацию оздоровительных, культурных и иных мероприятий для детей на базе «Пансионата с лечением «Репное» (44,7 млн рублей), развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования и проведение конкурсных мероприятий среди молодежи (почти 23 млн рублей), – перечислил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. – Также по направлению дополнительного образования почти 30 млн рублей заложено на реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка», что позволит впервые создать в регионе почти 4,5 тысячи новых мест в организациях дополнительного образования.

Кроме того, на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи в Воронежской области предусмотрены средства сумме 119,6 млн рублей. По сравнению с предыдущим годом в 2020 году ассигнования увеличены на 10,3 млн рублей. Запланированные расходы позволят в полном объеме обеспечить финансирование всех форм отдыха детей.