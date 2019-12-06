2019-12-06T13:58:46+03:00
Общество

Воронежский Дворец творчества детей и молодежи разработал 160 образовательных программ

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов поздравил крупнейшее многопрофильное образовательное учреждение в системе допобразования региона с 85-летием
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Торжественное собрание, посвященное юбилею организации, состоялось 5 декабря. По поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова Почетные грамоты и Благодарности Воронежской областной Думы сотрудникам учреждения вручил председатель Комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций Артём Зубков. Также парламентарий передал поздравительный адрес от регионального парламента директору Дворца творчества детей и молодежи Сергею Карпову.

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– Для многих поколений воронежцев ваше учреждение стало вторым домом, второй большой и дружной семьей, где каждый может выбрать дело по душе, раскрыть свои способности и таланты. Педагоги Дворца творчества детей и молодежи – творческие и увлеченные люди, способные пробудить в своих воспитанниках любовь к науке и искусству. Без всякого преувеличения можно сказать, что в этих стенах создается настоящее и будущее великой страны и Воронежской области, – говорится в поздравлении председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова. – Вы по праву можете гордиться своими воспитанниками – победителями региональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.

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Председатель Комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций Артём Зубков поблагодарил коллектив за большой вклад в воспитание и развитие детей и пожелал педагогам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых творческих успехов и реализации всех намеченных планов.

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Дворец творчества детей и молодежи на сегодняшний день – крупнейшее многопрофильное образовательное учреждение в системе дополнительного образования Воронежской области. Здесь разработано около 160 программ, чтобы каждый ребенок смог реализовать свои способности, учебные потребности и интересы. Около десяти тысяч детей ежегодно занимаются здесь спортом, хореографией, вокалом, театральным искусством и робототехникой, учатся играть на музыкальных инструментах, рисовать и шить, ведут научно-исследовательскую деятельность. Общение детей и педагогов происходит не только на занятиях в учебных аудиториях, но и на научно-практических конференциях, фестивалях, конкурсах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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