Выходные в Воронеже: выставка театральных костюмов, спектакль с Райкиным, выставка животных

КОНЦЕРТ С ОРКЕСТРОМ

7 декабря в филармонии с симфоническим оркестром выступит уроженец Воронежа, вышедший на мировую музыкальную орбиту, Георгий Войлочников. Лауреат крупных международных конкурсов исполнит Концерт №5 для фортепиано с оркестром Сен-Санса, известный под названием «Египетский». Композитор создал это виртуозное произведение под впечатлением своего путешествия по Африке. За дирижерский пульт Воронежского академического симфонического оркестра встанет маэстро из Польши Адам Клоцек. Начало в 18.00.

фото предоставлено организаторами.

МУЗЕЙ В КИНО «Леонардо. Вся история»

7 декабря кинотеатр "Спартак" покажет фильм о великом Леонардо. В юбилейном для Леонардо да Винчи 2019 году впервые в истории все его картины будут показаны на большом экране в Ultra HD-разрешении. Пытаясь разгадать тайну его личности, нередко забывают о главном - его искусстве. Картинам и рисункам Леонардо посвящён новый фильм «Леонардо. Вся история». Съёмки его проходили в Италии, Франции, США, Великобритании, Польше и России. В объективе режиссёра Фила Грабски оказались «Мона Лиза», «Тайная вечеря», «Дама с горностаем», «Портрет Джиневры де Бенчи», «Мадонна Литта», «Мадонна в скалах» и ещё более десяти картин Леонардо - всё его живописное наследие.

Сквозь призму искусства мастера показана его жизнь, в которой нашлось место и необыкновенной изобретательности, и таланту скульптора, и необычным находкам в военном деле, и способности следовать за политическими интригами его времени. Этот фильм - посвящение Леонардо и рассказ его истории, абсолютно всей. Начало в 15.00.

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ТЕАТР В КИНО «Человек из ресторана»

7 декабря в кинотеатре "Спартак" прямая трансляция из театра "Сатирикон". "Человек из ресторана" - подарок для поклонников традиционного психологического театра. Все решено в нарочито консервативном ключе и строится на актерской игре с миллионом тщательно выстроенных деталей и видимых психологических нюансов. Артисты в спектакле чудо как хороши. Райкин, Суханов, но и те, кто занят в карусели эпизодов. Начало в 19.00.

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ТЕАТР В КИНО «Раймонда»

8 декабря в кинотеатре "Спартак" трансляция из Большого театра. «Раймонда» на музыку Глазунова - классический средневековый роман, история о прекрасной деве, хранящей верность своему рыцарю. Страстный любовный треугольник, сражение на мечах, романтические грёзы, влюбленный сарацин, темпераментные экзотические танцы и классические белые адажио - всё это превращает немного наивную «Раймонду» в настоящий балетный хит.

Юрий Григорович, поставивший свою редакцию «Раймонды», этот контраст еще больше усилил. «Раймонда» в его редакции, возможно, единственный балет, где зрителю действительно трудно выбрать, за кого из кавалеров главной героини «болеть». Прекрасный рыцарь, весь в белом, с идеальными манерами - настоящий герой романа, или страстный, не знающий границ, осыпающий дарами сарацин с горящим взглядом... Начало в 18.00.

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ВЫСТАВКА ЖИВОТНЫХ

7 и 8 декабря в сити-парке «Град» пройдет выставка животных «Зимнее танго». На смотре домашних питомцев покажут животных редких пород и фристайл - танцы с дрессированными собаками. Начало в 10.00.

ВЫСТАВКА О ВРЕМЕНАХ ГОДА

В музее имени Крамского открылась выставка «Образы России. Весна, лето, осень, зима… и снова весна».

- Подзаголовок выставки, позаимствованный у известного корейского режиссера Ким Ки Дука, раскрывает основную тему экспозиции – цикличность смены времен года. Четыре сезона, идущие друг за другом, связаны с рождением, расцветом, постепенным угасанием, и новым возрождением природы. Четыре сезона – четыре раздела выставки. Каждое время года представлено графическими листами и керамикой, - сообщили организаторы.

Графика знакомит как с городскими, так и сельскими пейзажами России. Соседство графики и керамики дает возможность сравнить, как по-разному действуют художники, создавая образы в плоскости листа или в объеме. Часто стенки фарфоровых и фаянсовых изделий декорируют живописью, при этом некоторые элементы изображения обретают объем.

Всего на выставке представлено 77 работ: графика, живопись, керамика, финифть. Посмотреть ее можно по 19 января.

ВЫСТАВКА КОСТЮМОВ

В выставочном зале музея имени Крамского работает выставка «Театр костюма Марии Федоровой». Проект посвящен Году театра в России и представил образцы театрально-декорационного искусства, костюмы, графику, коллажи художницы, известного автора концептуального сценического костюма.

Воронежцам, в частности, показывают около 100 эскизов костюмов, графических произведений на тему театра, созданных автором начиная с 1970-х годов, - для театральных постановок по произведениям Лопе де Вега, Островского, Олеши, Брагинского и Рязанова, Мережко, для концертного исполнения балета «Демон» артистами Большого театра, для артистов Госоркестра РСФСР под управлением Леонида Утесова.

- Центр экспозиции - концертные костюмы артистов театра «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной. В костюмах «Красный распев», «Ситцы», «Игрушки», «Казачьи» прослеживается связь с народной мудростью, традиционностью и вечными ценностями, - отметили в музее. - Первые работы по народным мотивам, которые были созданы в начале 1970-х годов в легендарном Общесоюзном доме моделей одежды на Кузнецком мосту, куда художницу пригласил Вячеслав Зайцев, - экспонируются в разделе «Мода».

Цикл «Театр портрета» представил специальный участник выставки – сын художницы Даниил Федоров. Это портреты Александра Калягина, Валерия Фокина, Марка Захарова, Юрия Соломина, Константина Райкина, Олега Басилашвили, Алисы Фрейндлих, Владимира Этуша и других. Выставка дополнена тематическими видеофильмами, театральными афишами, буклетами и программками, каталогами, книгами, рисунками, фотографиями и документами из архива семьи.

Экспонаты представлены театральным музеем имени Бахрушина, Липецким художественным музеем, театром «Русская песня», из собрания Федоровых.

Выставка продлится по 19 января.