В правительстве Воронежской области появится региональный проектный офис

4 декабря губернатор Александр Гусев в правительстве области провел совещание, посвященное созданию регионального проектного офиса (РПО).

Его сформируют по поручению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. РПО должен координировать, контролировать и мониторить проектную деятельность и ход реализации национальных проектов, а также осуществлять их методическое сопровождение.

По решению губернатора, новая структура появится в составе экономического блока правительства области. Это упростит синхронизацию исполнения нацпроектов с бюджетным процессом, а также с системами государственного заказа, стратегического планирования и государственными программами.

В правительстве области отметили, что подчиняться РПО будет главе региона, а функционально - заместителю губернатора - первому заместителю председателя правительства области.

Александр Гусев поручил приступить к подготовке нормативных актов, необходимых для создания регионального проектного офиса, а также определить штатную структуру и требования к компетенциям его сотрудников.