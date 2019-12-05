Tele2 обеспечила связью более пятидесяти малых населенных пунктов Воронежской области в 2019 году

Реализация проекта стала возможной благодаря соглашению, которое было подписано в рамках партнерства с региональным правительством по расширению сети на территориях с малой плотностью населения или сложным рельефом на 2019 год.

Это вызов

Целью проекта было обеспечение жителей отдаленных, труднодоступных и малонаселенных пунктов региона голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом.

Соглашение предусматривает установку базовых станций, работающих во всех современных стандартах связи, на территории Бобровского, Богучарского, Каменского, Кантемировского, Нижнедевицкого, Ольховатского, Острогожского, Панинского, Поворинского, Репьевского, Семилукского и Хохольского районов.

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- Это масштабный проект. За три года совместной работы с правительством области мы обеспечили мобильной связью почти 70 тысяч жителей в 151 населенном пункте, и на данный момент технология 4G доступна для более 98% населения региона, - подчеркнул Дмитрий Садыков, директор макрорегиона «Черноземье» Tele2. - Для на это не коммерческий проект. Мы, как социально ответственный оператор, постоянно работаем над тем ликвидацией цифрового неравенства. К сожалению, даже сегодня не все жители региона могут воспользоваться современной связью или высокоскоростным интернетом. Для нас это вызов. И мы гордимся, когда люди, вне зависимости от того, где они живут – в мегаполисе или небольшом селе - могут позвонить или выйти в интернет и пообщаться со своими родственниками и друзьями.

Общая стоимость первой и второй волны проекта, 2017 и 2018 годов, составила 80,5 млн рублей. В 2019-ом в проект было вложено еще 44,8 млн рублей.

Не останавливаемся на достигнутом

Если говорить о результатах этого года, то по завершении строительства более 17,5 тысяч жителей области, проживающих на территории 51 населенного пункта, получили возможность пользоваться качественными услугами мобильной связи в полном объеме. Например, средняя скорость в сети LTE в регионе сейчас составляет около 10 Мбит/сек - этого достаточно, чтобы комфортно смотреть онлайн видео в интернете и общаться с родными.

- Это большая ответственность: мы работали в местах, где по предварительному тестированию не работала даже услуга «112» - то есть нельзя было дозвониться в службу спасения. В итоге мы только в 2019 году построили 36 базовых станций. Всего за три года – около 90. В наших ближайших планах продолжить совершенствоваться и развивать нашу сеть. Мы помним о тех 2% жителях, для которых еще не доступны в полной мере современные технологии. Уже прорабатываем адресную программу для дальнейшей работы, -отметил Александр Гречишников, технический директор макрорегиона «Черноземье» Tele2.

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По словам экспертов компании, при условии, что финансирование проекта сохранится на нынешнем уровне, то в течение пары ближайших лет каждый житель Воронежской области сможет пользоваться комфортно и мобильной связью, и интернетом.

- Эта работа мотивирует нас. Мы хотим, чтобы в Воронежской области не осталось «белых пятен. Например, в одном из хуторов, в котором мы работали, живет всего 22 человека. Но важно, чтобы даже самые маленькие населенные пункты не остались без внимания и получали те же возможности, что и жители крупных городов, - уверен Дмитрий Садыков.