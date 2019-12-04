В Воронеже обсудили изменения в правила благоустройства

В управе Левобережного района Воронежа прошли публичные слушания по проекту решения городской Думы о внесении изменений в действующие Правила благоустройства города. Корректировки касались разделов «Наружное освещение» и «Ограждение» – их доработали в связи с усовершенствованием процесса благоустройства. Также в проект решения гордумы внесли положения, регламентирующие размещение временных торговых объектов на территории города.

.

На слушания пришли несколько десятков воронежцев, которых интересовали вопросы, касающиеся регулирования видов и типов ограждений в зависимости от их целевого назначения. Горожане также спрашивали у сотрудников мэрии о форме и видах наружного освещения.

Сотрудники администрации подробно разъяснили присутствующим юридические аспекты обсуждаемых изменений. Мнения воронежцев учтут в дальнейшей работе.