2019-12-04T18:19:37+03:00
Общество

В Воронеже обсудили изменения в правила благоустройства

На публичные слушания пришли несколько десятков горожан
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В управе Левобережного района Воронежа прошли публичные слушания по проекту решения городской Думы о внесении изменений в действующие Правила благоустройства города. Корректировки касались разделов «Наружное освещение» и «Ограждение» – их доработали в связи с усовершенствованием процесса благоустройства. Также в проект решения гордумы внесли положения, регламентирующие размещение временных торговых объектов на территории города.

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На слушания пришли несколько десятков воронежцев, которых интересовали вопросы, касающиеся регулирования видов и типов ограждений в зависимости от их целевого назначения. Горожане также спрашивали у сотрудников мэрии о форме и видах наружного освещения.

Сотрудники администрации подробно разъяснили присутствующим юридические аспекты обсуждаемых изменений. Мнения воронежцев учтут в дальнейшей работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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