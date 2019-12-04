В 2020 году в Воронежской области на реализацию нацпроектов направят 22,9 млрд рублей

3 декабря региональный парламент принял в первом чтении закон «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Как рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, при формировании бюджета один из главных акцентов был сделан на выделении в приоритетном порядке бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в рамках нацпроектов.

– Общий объем средств на реализацию национальных проектов в Воронежской области в следующем году почти на 4,7 млрд рублей больше, чем заложено в бюджете 2019 года. В целом на 2020 год расходы на реализацию нацпроектов составят 22 млрд 848 млн рублей, из которых 13 млрд 430 млн рублей это федеральные средства и 9 млрд 417 млн рублей – доля софинансирования из областного бюджета, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Больше всего средств в 2020 году в Воронежской области будет направлено на реализацию нацпроекта «Демография» (6 млрд 114 млн рублей), «Здравоохранение» (5 млрд 870 млн рублей) и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (3 млрд 787 млн рублей). Почти 2 млрд 805 млн рублей будет выделено на мероприятия нацпроекта «Жилье и городская среда», 965 млн рублей регион направит на реализацию программ в рамках нацпроекта «Образование» и более 300 млн рублей на «Цифровую экономику».

– Уже заключены соглашения на предоставление субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий в рамках национальных проектов – 67 соглашений между областью и федерацией и 102 соглашения между областью и муниципалитетами, – сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. – Организована эффективная система мониторинга и контроля за реализацией национальных проектов в Воронежской области, а также установлена персональная ответственность за достижение итоговых целей и промежуточных результатов. Депутатский корпус Воронежской областной Думы активно включен в эту работу.