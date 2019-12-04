Воронежская областная Дума расширила перечень вопросов, которые решают сельские поселения региона

Решение было принято в ходе юбилейного, 50-го заседания Воронежской областной Думы, в рамках которого депутаты рассмотрели 21 вопрос.

Безусловно, главными пунктами повестки дня стало рассмотрение в первом чтении бюджетов региона и ТФОМС Воронежской области на 2020 и плановый период 2021-2022 годов.

Параметры главного финансового документа региона озвучила руководитель департамента финансов области Надежда Сафонова. В целом доходы бюджета следующего года с учетом федеральных средств запланированы на уровне более 123 млрд 644 млн рублей, расходы – 124 млрд 219 млн рублей. Дефицит составляет около 574 млн рублей, но он имеет гарантированные источники погашения, которые также предусмотрены в бюджете.

Парламентарии приняли бюджет региона на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в первом чтении.

О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области на следующий год депутатов информировал директор ТФОМС региона Александр Данилов. Объем доходов регионального фонда составит в 2020 году более 29 млрд 595 млн рублей (это более чем на 2 млрд рублей выше уровня 2019 года), расходов – 29 млрд 594 млн рублей. Таким образом, сформировался профицит в размере 1,4 млн рублей. Документ также был принят региональным парламентом в первом чтении.

– В числе принятых Воронежской областной Думой документов также корректировки законов, регулирующих деятельность работы регионального Фонда капремонта многоквартирных домов, сферу обращения отходов производства и потребления, а также правового регулирования отношений, касающихся лесопарковых зеленых поясов и сферы промышленной политики региона. Они приводят областное законодательство в соответствие с федеральным, и носят уточняющий характер, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Спикер регионального парламента отметил, что еще один принятый закон касается расширения полномочий органов местного самоуправления. Теперь сельские поселения смогут выдавать градостроительные планы земельных участков, расположенных в границах данных населенных пунктов.