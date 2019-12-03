2019-12-03T17:32:51+03:00
Общество

Жители Воронежа пришли на прием к председателю горДумы

Владимир Ходырев провел личный прием граждан
Татьяна МИСТЮКОВА
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Он прошел в региональной общественной приемной председателя политической партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.

К спикеру Воронежской городской Думы обратились пять человек. Двое из них поблагодарили Владимира Ходырева. Председатель местной общественной организации ветеранов Кремлевско-Президентского полка «Союз Кремлевцев» Александр Шакин рассказал ему о работе с учреждениями образования и интернатами для детей и подростков. Кроме того, кремлевец передал Владимиру Ходыреву благодарность от командира Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны РФ, генерал-майора Андрея Филякина.

А руководитель коллектива «Планета детства» ДК «Боровое» Екатерина Крюкова вместе с воспитанниками поблагодарила председателя Гордумы за помощь в организации поездки на фестиваль «Моя Москва». Боровские танцоры заняли на нем первое место. Теперь ребята мечтают попасть на фестиваль в Алушту, который пройдет в следующем году. Владимир Ходырев пообещал им в этом помочь.

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Ольга Бартенева из Отрожки пожаловалась на состояние местного садика, который располагается при лицее №9. В дошкольном учреждении шкафчики для одежды карапузов в группах и теневой навес находятся в неудовлетворительном состоянии. Владимир Ходырев намерен решить этот вопрос в следующем году. Кроме того, Ольга Бартенева рассказала ему о большой текучке кадров в детском садике. Причем, чаще всего там меняются воспитатели. По ее словам, это связано с низкими зарплатами, которые снизились после его присоединения к лицею. Спикер городского парламента будет разбираться в этом вопросе.

Жительница Масловки Валентина Салькова попросила парламентария сделать тротуар вдоль ул. 206-й Стрелковой дивизии. Это одна из центральных улиц микрорайона с интенсивным движением. Из-за того, что на ней нет тротуаров, нередко случаются жертвы среди пешеходов. Владимир Ходырев взял этот вопрос на контроль, как и обращение другой жительницы Масловки. Наталья Сороколетова попросила помочь с асфальтированием ул. Сказочной.

- Приемы граждан являются одной из эффективных форм взаимодействия депутата и избирателей. Какие-то вопросы решаются сразу, часть из них входит в наказы. Проблемные моменты берутся парламентариями на контроль, и досконально прорабатываются варианты их решения,- отметил Владимир Ходырев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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