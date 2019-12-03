2019-12-03T18:05:14+03:00
Общество

В Воронеже возложили цветы и венки к Памятнику Славы

В городе отметили День Неизвестного солдата
Татьяна МИСТЮКОВА
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Во вторник в Воронеже состоялась церемония возложения цветов и венков к Памятнику Славы.

Почтить память погибших воинов пришли представители исполнительной и законодательной власти области и города, правоохранительных органов и силовых структур, общественных и ветеранских организаций, молодежных военно-патриотических объединений, духовенства и многие другие.

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В церемонии возложения приняли участие заместитель главы администрации – руководитель аппарата Сергей Глазьев, а также главы районных управ.

После завершения церемонии оркестр исполнил гимн Российской Федерации, а затем почетный караул прошел торжественным маршем.

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НАША СПРАВКА

3 декабря 1966 года, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград) и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.

День Неизвестного солдата в России отмечается ежегодно, начиная с 2014 в честь российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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