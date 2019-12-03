2019-12-03T10:14:57+03:00
Общество

Воронежскому сенатору Сергею Лукину вручили Орден Дружбы

Сенатор Сергей Лукин – единственный представитель Воронежской области, удостоенный в 2019 году этой высокой награды
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Член Совета Федерации от Воронежской областной думы Сергей Лукин награжден Орденом Дружбы за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Соответствующий Указ Президент Владимир Путин подписал 19 сентября 2019 года, а 27 ноября Первый заместитель Руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко вручил Сергею Лукину высокую награду в Кремле.

- Быть удостоенным Ордена Дружбы для меня высокая честь и большая ответственность. Такая оценка государством моей деятельности послужит мощным импульсом, как для дальнейшей законотворческой деятельности, так и для ещё более скрупулёзной работы в регионе. Люди ждут от нас реальных дел и действенной помощи, - подчеркнул сенатор.

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Учрежденный в 1994 году, Орден Дружбы является общегражданским знаком отличия, вручение которого означает признание государством успехов граждан России и международных деятелей. Знак ордена Дружбы представляет собой пятилучевую звезду, в центре которой – изображение земного шара, обрамленное венком из лавровых ветвей.

Напомним, что в регионе заслуги сенатора в 2018 году были отмечены Почетным знаком Воеводы Семена Сабурова «Служение и долг» - за исключительные заслуги в сфере государственного управления, внесшие значительный вклад в развитие институтов гражданского общества, и повышение эффективности деятельности органов государственной власти Воронежской области. Напомним, что первым обладателем почетного знака стал предыдущий губернатор региона, ныне заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев. Награды под номером два удостоен Сергей Лукин.

Ранее воронежскому сенатору была вручена одна из высших наград Русской православной церкви – Орден святого благоверного князя Даниила Московского, а также Медаль святителя Митрофана Воронежского I степени за труды по созиданию храма в честь иконы Божией Матери «Всецарица».

В числе наград, обладателем которых является Сергей Лукин, – Благодарность Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ «За многолетний добросовестный труд, большой вклад в совершенствование федерального законодательства и активную парламентскую деятельность В.И. Матвиенко; почетная грамота Совета Федерации за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие парламентаризма в РФ и совершенствование федерального законодательства; Благодарность Правительства РФ за активное участие в законодательной деятельности и развитие парламентаризма; Благодарность Министра экономического развития РФ «За содействие развитию предпринимательской и инвестиционной деятельности в России»; Почетный знак областного Правительства «Благодарность от земли Воронежской». В числе званий сенатора: «Заслуженный строитель Российской Федерации», «Почетный строитель России» и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

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